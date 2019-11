Dolori alla pancia | bimbo di 2 anni muore dopo essere stato dimesso dall' ospedale

Paura per Bernie Sanders - Dolori al petto e ricovero d’urgenza : stop alla campagna elettorale : Malore ed operazione d'urgenza per una occlusione arteriale per Bernie Sanders, in corsa per diventare il candidato democratico alle presidenziali 2020 degli Stati Uniti. Il senatore, 78 anni, sta bene ma è stato costretto a cancellare i suoi impegni elettorali per un periodo di riposo. "Gli sono stati messi due stent, parla ed è di buon umore".Continua a leggere