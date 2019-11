DIRETTA Civitanova Modena | risultato finale 1-3 | | bella vittoria emiliana!

LIVE Civitanova-Modena 1-3 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : i Canarini volano in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-TRENTO LA CRONACA DI Civitanova-Modena 1-3 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. Civitanova-Modena 1-3 (23-25; 21-25; 29-27; 20-25). I Canarini si qualificano per la Finale della Supercoppa Italiana, domani (ore 18.00) giocheranno contro la vincente di Trento-Perugia. 20-25 ANDERSON! La chiude lui con un lungolinea! 20-24 ...

LIVE Civitanova-Modena 1-2 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : la Lube riapre la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Civitanova-Modena 1-2. 29-27 Anderson attacca fuori. Civitanova ha vinto il terzo set annullando quarto match-point e riapre la partita. 28-27 ACEEEEEEEEEEEEEEEEE! LEAL! Ora Civitanova ha il set-point per riaprire i conti. 27-27 Ci pensa ancora Leal con un missile sopra il muro. 26-27 Primo tempo di Holt, quarto match point per Modena. Pallone lungo, si riparte da 26-26. 26-26 Lungo il ...

DIRETTA/ Civitanova Modena - risultato 0-2 - streaming Rai : allungo emiliano! : DIRETTA Civitanova Modena streaming video e tv Rai, risultato live della partita di volley maschile, prima semifinale della Supercoppa superlega.

LIVE Civitanova-Modena 0-2 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 12-12 - equilibrio nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 Chiamato out il diagonale di Bednorz, fuori di un soffio. 15-14 Tutto vanificato da un errore al servizio. 15-13 MUROOOOOOOO! ANZANI SU BEDNORZ! Break di Civitanova. 13-12 Ancora Simon in primo tempo. 12-12 Zaytseeeeeev. Bomba in lungolinea. Regna l’equilibrio. 12-11 Simon risponde con lo stesso colpo. 11-11 Primo tempo di Holt. 11-10 Lungolinea di Ghafour, piegate le mani di ...

DIRETTA/ Civitanova Modena - risultato 0-1 - streaming video Rai : che rimonta! : Diretta Civitanova Modena streaming video e tv Rai, risultato live della partita di volley maschile, prima semifinale della Supercoppa superlega.

LIVE Civitanova-Modena 0-1 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : rimonta stellare dei Canarini nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-7 Leal replica con un mani-fuori. 5-7 Bednorz sfonda il muro con grande precisione. 5-6 Violentissima pipe di Juantorena che inizia ad attaccare dal centro. 4-6 Lungo il servizio di Mazzone. 3-6 Pipe divina di Anderson. 3-5 primo tempo di Anzani, la Lube prova a rimettersi in marcia. 2-5 Due punti consecutivi di Zaytsev, Modena cerca subito la fuga in avvio di secondo set. 2-3 Sontuoso ...

DIRETTA/ Civitanova Modena - risultato 0-0 - video streaming tv Rai : 1set - via! : DIRETTA Civitanova Modena streaming video e tv Rai, risultato live della partita di volley maschile, prima semifinale della Supercoppa superlega.

LIVE Civitanova-Modena volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 13-7 - la Lube allunga nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-13 Stupendo mani fuori di Leal. 16-13 Altro errore di Rychlicki al servizio, Civitanova ora sta sbagliando troppo nel fondamentale. 16-12 Stellare primo tempo di Simon, il cubano salta altissimo. 15-11 Questa volta Christenson sbaglia al servizio. 14-11 ACEEEEEEEEEEEEE! CHRISTENSON! Modena è rientrata! 14-10 Attacco di Bednorz dalla seocnda linea, Bruninho va a recuperare il pallone dai ...

DIRETTA Civitanova MODENA/ Video streaming tv Rai : la ricca tradizione del match : DIRETTA CIVITANOVA MODENA: info streaming Video e tv Rai della partita di volley maschile, prima semifinale della Supercoppa superlega.

LIVE Civitanova-Modena volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : semifinale pazzesca - Juantorena sfida Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della semifinale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. La Lube giocherà di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e andrà a caccia del successo per disputare l’atto conclusivo in programma domani ma dall’altra parte ci saranno gli agguerriti Canarini che vogliono ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : vincono Perugia - Trento e Civitanova - Milano spazzata via! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 20:03 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le tante emozioni della seconda giornata di Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:01 In testa alla classifica troviamo Civitanova con nove punti ed una partita in più, Modena, Trento e Milano (una partita in più) si trovano in seconda piazza, Perugia, nonostante abbia disputato già tre ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : vincono Perugia - Trento e Civitanova - Milano spazzata via! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 19:30 Milano-Civitanova 20-25: ci si aspettava tanto da questo match, ma purtroppo così non è stato, Juantorena e compagni salgono in vetta alla classifica in solitaria (una partita in più). 19:29 Perugia-VERONA 25-18: la Sir torna alla vittoria, ottima reazione dei Black Davils. 19:28 Milano-Civitanova 16-22: i Campioni d’Italia volano spediti verso la ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : tutto facile per Perugia - Civitanova soffre ma si porta a casa il primo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 18:40 TRENTINO-MONZA 14-5: che parziale per la squadra di Lorenzetti, che quest’anno ha un arma in più: una panchina ricchissima. 18:38 Perugia-VERONA 8-6: attacco millimetrico di Atanasijevic da seconda linea. 18:37 SORA-RAVENNA 7-8: avvio equilibrato nel secondo parziale. 18:36 PADOVA-VIBO VALENTIA 26-24: Padova è riuscita a togliere le castagne dal ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : al via la seconda giornata - occhi puntati su Perugia - Civitanova e Milano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 17:54 A rendere ancora più complesso il compito di Civitanova ci pensano le assenze dei due palleggiatori: Bruno è ai box per infortunio, D’ Hults sarà invece assente per lutto. La regia dei campioni d’Italia sarà nelle mani del diciannovenne Gonzi, al debutto in Superlega. 17:51 Infine Ravenna e Padova non dovrebbero avere problemi contro Sora e ...