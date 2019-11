Dialogo tra Montalbano e Catarella su Halloween

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Muntilbano eri in Cummissariata a travagliari. Eri il 31 di ottobrira ed il soli battiva forta sulla terri matta de Vigati. Ma per lo jurno de omnes Sancta i cuntadina dicivana che la pacchie saribbi finuta. Saribbiro arrivata le pimma pioggia. Mentre eri intenta a organizzari i turna della semmana sintì un grandi scarmazza fora ed il primmo pinsero fu per Galluzza, “se si stanna capiglianna per le politiche li manna a girigiri il traffica”. Dulcietta o schirzetta? Niscenna dalla purta vitti un granni homine vistita come no schiattamuorti che aviva una zucchie in mani e che luccavi, “Dulcietta o schirzetta?” tra i pariaminta dei su cullega. Non ci volli multa a capiri che l’anneerteichera eri un Catarelli in vina di carnivalata. Doppo aviri ripuratata la calmi, Muntilbano taliai chella strangia maschira e fici signa a Catarelli-Annerteichera di secutarla in officia. Muntilbano ...

