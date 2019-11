Di Maio a Rabat | ottimo lavoro del Marocco sulle riammissioni

Di Maio a Rabat : "Rigorosi su migranti" : 15.51 Con il Marocco l'Italia vanta un'intesa per i rimpatri che funziona ma che va ratificata.E' la richiesta che il ministro degli Esteri, Di Maio, ha portato al governo marocchino nella sua visita a Rabat dove è stato firmato un partenariato strategico per le economie dei due Paesi. "Abbiamo deciso una linea rigorosa contro l'immigrazione irregolare e per l'integrazione. Puntiamo a creare un'intesa simile a quella che hanno con la Spagna per ...