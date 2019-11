Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Due esseri umani presi a caso hanno più del 99 per cento del Dna in comune. Un essere umano e una banana, il 45. La cipolla ha un Dna più complesso del nostro. Per conoscere i segreti della molecola della vita il modo più semplice è andare a teatro: non per seguire una conferenza scientifica, ma un vero e proprio spettacolo, Dna, firmato da quattro musicisti e produttori, i, accompagnati da un frontman d’eccezione, il professor Telmodella scienza, storico della biologia ed esperto di evoluzione. Dall’antenato comune universale alla serendipità, la scoperta di cose che nemmeno si stavano cercando, la musica accompagna lo spettatore dentro ai meccanismi che regolano la vita. Indagando anche cosa succede quando quei meccanismi si spezzano: lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Airc, che da oltre 50 anni sostiene la ricerca contro il cancro. Uno ...

Diego_Pretini : Deproducers, il Dna diventa show psichedelico con l’ex Pfm Cosma e il filosofo Pievani: “Dietro la scienza c’è poes… - TutteLeNotizie : Deproducers, il Dna diventa show psichedelico con l’ex Pfm Cosma e il filosofo Pievani… -