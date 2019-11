Decreto Scuola 2020 pubblicato in Gazzetta ecco le novità in arrivo

Decreto Scuola - pubblicato in Gazzetta : il testo ufficiale spiegato punto per punto : La pubblicazione del Decreto Scuola in Gazzetta ufficiale non si è fatta attendere: il 29 Ottobre la firma del Presidente Mattarella e il giorno successivo il testo ufficiale reso noto nei canali istituzionali. Avviato quindi l’iter di conversione in legge entro 60 giorni, primo incontro di discussione il 25 Novembre alla Camera. Analizziamo assieme il testo ufficiale per comprendere le posizioni in merito alle questioni pendenti: docenti ...

SCUOLA/ Il tormentone di un Decreto che non mette fine al precariato : Il capo dello Stato ha firmato il decreto SCUOLA, che viene magnificato come la soluzione del precariato. È proprio così? Ecco cosa contiene il dispositivo

Il presidente Sergio Mattarella ha firmato questa sera il decreto Scuola, il cosidetto 'salva precari bis'.

Concorsi scuola : attesa firma del Decreto - il Quirinale richiede modifiche al nuovo testo : Si è parlato nelle scorse settimane del tentativo del nuovo governo di continuare a combattere il problema del precariato storico nel mondo della scuola. Infatti il nuovo Ministro dell'Istruzione Fioramonti, sin dai primi giorni della sua carica, ha messo mano ai decreti scuola per fornire risposte concrete a migliaia di docenti che da anni non riescono ad immettersi in ruolo. In particolare ci si riferisce sia agli insegnanti con almeno 36 mesi ...

SCUOLA/ Reclutamento e abilitazione : la "verità nascosta" del Decreto salvaprecari : ora di superare la cosiddetta "abilitazione per il personale docente" e di prevedere i titoli di studio necessari per svolgere l'attività di insegnamento

Riforma Scuola 2020 - ecco le novità emerse dal Decreto Scuola : Il 10 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Scuola 2020, una Riforma della Scuola che portetà molteplici novità nel mondo della Scuola e tutti coloro che ci lavorano come docenti, ata e dirigenti scolastici, nell’articolo andiamo a vedere quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Scuola. Riforma Scuola 2020, ecco le novità emerse dal Decreto Scuola Il 10 ottobre c’è stato un importante consiglio dei ...

SCUOLA/ Decreto salva-precari : è fatto apposta per chiudere le paritarie : Il Cdm ha approvato in data 10 ottobre il Decreto "salva precari". Esso contiene tuttavia una macroscopica contraddizione. Oppure è una scelta?

Decreto Scuola - approvato dal Consiglio dei Ministri : cosa prevede : Il 10 Ottobre il Consiglio dei Ministri ha dato il via alle misure straordinarie del Decreto Scuola per nuove assunzioni e interventi nell’Istruzione italiana. Vediamole assieme nel dettaglio. Concorso Straordinario Secondaria: come è la procedura Decreto Scuola: cosa prevede Il testo approvato, nato dall’intesa del 1 Ottobre tra Miur e organizzazioni sindacali, presenta questi provvedimenti: concorso straordinario secondaria, da ...

Che cosa c’è nel Decreto Scuola del governo Conte : Il decreto scuola è stato approvato ieri sera in Consiglio dei ministri e punta sulla stabilizzazione dei supplenti e sull'assunzione di nuovi insegnanti. "Puntiamo a combattere il precariato nella scuola garantendo il più alto numero di cattedre" ha detto il ministro dell'Istruzione Fioramonti, ma in cosa consiste esattamente la misura?Continua a leggere

