Debutta oggi Apple Tv+ | ecco tutto quello che c' è da sapere e le serie tv disponibili

Fonte : blogo

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il mondo dello streaming da1 novembre a un nuovo concorrente. Attivabile daTv+, in Italia con letv in lingua originale con sottotitoli e in altri 99 paesi del mondo, con una visione che sta sempre più cambiando.Negli Stati Uniti la tendenza in atto è il passaggio dalla tv cable a pagamento allo streaming, sempre a pagamento ma con meno vincoli e più economico. Grazie allo sport anche l'Italia sta viaggiando in questa direzione e, come evidenzia uno studio dell'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, in un anno si è passati da una percentuale dell'8% di utenti internet fruitori di piattaforme di streaming, al 19%, con un valore di mercato che nel 2018 era di 177 milioni.anticipa Disney+ che negli USA (e pochissimi altri paesi) partirà il 12 novembre, mentre in Italia è attesa tra fine 2019 e inzio 2020. ...

