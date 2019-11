De Laurentiis non si ferma allo sfogo del San Paolo e chiama Gravina

La coppia Ancelotti-De Laurentiis - il Napoli non aveva mai avuto un’intesa così : Pochi giorni fa, i più storcevano il naso o guardavano con aria di sufficienza quando ascoltavano della perfetta intesa ai vertici del Napoli, dell’affiatamento tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Erano i giorni – che oggi per fortuna sembrano lontanissimi – dell’impazzimento generale, delle fantasie a briglia sciolta sui rapporti tempestosi tra i due. I fatti, ancora una volta, hanno dimostrato l’esatto ...

Serie A - polemiche infinite - De Laurentiis : 'Su Llorente rigore netto - non se può più' : La 10.a giornata di Serie A si conclude questa sera con l'importante sfida tra Milan e Spal, una gara delicata sopratutto per i rossoneri, chiamati a riscattare la cocente sconfitta dell'Olimpico contro la Roma. Intanto nella giornata di ieri polemiche a non finire nei dopo gara di Napoli-Atalanta e Juventus-Genoa, che hanno messo in secondo piano il calcio giocato, a dimostrazione che in Italia non si cambia mai e si fa facilmente rumore per ...

Serie A - sul Var ha ragione De Laurentiis : non servono arbitri perfetti - solo meno presuntuosi : Il Napoli pareggia con l’Atalanta in un mare di polemiche, la Juve batte il Genoa sospinta da un paio di decisioni più che favorevoli, la Roma stravince contro l’Udinese nonostante un putiferio arbitrale. Almeno quattro episodi decisivi per la giornata (per il campionato sarebbe un’esagerazione, ma certo la vittoria in extremis dei bianconeri e lo stop degli azzurri peseranno anche alla fine). E nessuno che va a controllare, rivedere, accertarsi ...

Mattino : oggi De Laurentiis chiamerà Nicchi e Rizzoli - non vuole arbitri alle dipendenze della Federazione : Lo sfogo, giustificato, del presidente De Laurentiis ieri sera ai microfoni di Sky nel post partita di Napoli-Atalanta sulla decisione di Giacomelli di non consultare il Var sull’episodio del fallo di Kjaer su Llorente, non è l’epilogo. Il presidente non si fermerà qui, come sottolinea l’edizione odierna del Mattino De Laurentiis chiamerà ancora Nicchi e Rizzoli, farà sentire la sua voce. La sua posizione è chiara: non vuole ...

Furia De Laurentiis : “Nicchi e Rizzoli senza di noi farebbero la fame! Doveva rivederlo! Buttare fuori Ancelotti una cafonata - non ne possiamo più…” : Aurelio De Laurentiis al termine di Napoli-Atalanta parla a Sky Sport e attacca l’AIA Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A tra Napoli e Atalanta, dure parole contro Nicchi e Rizzoli. Ecco quanto ha dichiarato: “La cosa divertente mi dicono che devo chiudere con Sky perchè dite che il rigore non c’è. Il problema non è questo. Io non credo che Rizzoli e Nicchi ...

Sport : De Laurentiis non intende trattare la cessione di Fabian sotto i 180 milioni : Fabian Ruiz è inseguito dai principali club europei. Barcellona, Real Madrid, Manchester City. L’ultima arrivata è la squadra di Pep Guardiola, appunto, che a Salisburgo ha inviato un osservatore proprio per analizzare le gesta del centrocampista del Napoli. Ma Fabian, al momento, è inavvicinabile per tutte. Secondo quanto scrive Sport, Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere che non è disposto a trattare la sua cessione sotto i 180 milioni ...

Maradona al CdS : “Caro De Laurentiis non farti scappare Mertens” : Maradona su Mertens: “Per me non è stato un dispiacere essere superato da Mertens. A lui posso dire…” Nel corso di una lunga intervista al Corriere dello Sport, Diego Armando Maradona ha rilasciato alcune dichiarazioni soprattutto in merito alle considerazioni su Mertens. Di seguito vi proponiamo uno stralcio dell’intervista. Su Mertens “Per me non è stato un dispiacere essere superato da lui nella ...

Maradona : “Mertens è nato centravanti ma non lo sapeva. De Laurentiis - non fartelo scappare” : Sul Corriere dello Sport Francesco Marolda intervista Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro racconta di vedere tutte le partite, soprattutto quelle di Coppa dei Campioni e di essersi emozionato a guardare quella del Napoli contro il Salisburgo: “Emozionante. Non bellissima, ma bella. Perché quando si vince è sempre bello”. Su Mertens, che ha raggiunto e superato il suo record in soli 90 minuti. “Mi è sempre piaciuto. È simpatico. Soprattutto è ...

Gazzetta : De Laurentiis non ammette pressioni per il rinnovo di Insigne : L’abbraccio a Salisburgo e le parole di Insigne hanno raccontato di una pace fatta tra il capitano e Ancelotti, ma solo la quotidianità potrà dire se è solo una tregua o una pace duratura, scrive la Gazzetta dello Sport. Quello che è sicuro è che la situazione non ha ancora cambiato la questione rinnovo che la società. con Insigne e Raiola aveva già discusso in estate. Mino Raiola ha già incontrato più volte sia il presidente sia ...

Gravina risponde a De Laurentiis : “Lo sviluppo molecolare non fa bene al calcio” : Il presidente della FIGC Gabriele Gravina in occasione dei 60 anni della LND, celebrati a Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della serata Champions delle squadre italiane “È un buon momento, una fase di grande concentrazione ed entusiasmo a dimostrazione del fatto che il calcio italiano gode di ottima salute sia sotto il profilo delle idee, della progettualità e non possono non devono mancare i risultati sportivi” ...

Scozzafava : “La posizione di De Laurentiis su Mertens e Callejon non fa una piega : In Diretta Sportiva è intervenuta Monica Scozzafava del Corriere della Sera per parlare della posizione presa da De Laurentiis, presidente del Napoli, nei confronti di Mertens e Callejon. Queste le sue parole: “La posizione di De Laurentiis su Mertens e Callejon non fa una piega, possiamo discuterne modi e toni ma nella sostanza i concetti sono chiari e nel merito la proposta fatta credo sia corretta. Poi se loro trattandosi del loro ...

Napoli - De Laurentiis apre a Ibrahimovic : "Non una suggestione - ma un desiderio" : Napoli-Ibrahimovic è un matrimonio che s'ha da fare. Il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, intercettato dai giornalisti poco prima di prendere parte al pranzo Uefa, ha aperto alla possibilità di accogliere a Napoli il gigante svedese, in scadenza di contratto con i Los Angeles Gal

Cent’anni di Dino De Laurentiis - ‘la vita è troppo breve per non essere napoletani’ : Sta per concludersi un anno intenso per Martha De Laurentiis, presidente della casa di produzione Dino De Laurentiis: in fase di decollo Dante in Opera e Le quattro giornale di Napoli. Martha in odore di cittadinanza onoraria. Ma sopratutto il 2019 ha visto le celebrazioni legate alla figura di Dino, nato l’8 agosto di Cent’anni fa. Ricordando Dino… a cento anni dalla sua nascita è il forum che si è svolto il 18 ottobre all’Istituto di Cultura ...