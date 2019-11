Dazi Usa-Cina:sì a "accordo di massima"

"Intesa in linea di principio" trae Stati Uniti sui temi principali dell'commerciale. Il vice primo ministro cinese, He, al telefono con il rappresentante per il commercio Usa, Lighthizer, e il segretario del Tesoro, Mnuchin, ha avuto "discussioni serie e costruttive per affrontare le preoccupazioni fondamentali", ha riferito il ministero del Commercio cinese. E il Wto, organizzazione mondiale del commercio, ha autorizzato laa imporre tariffe fino a 3,6 mld di dollari di controvalore di prodotti Usa.(Di venerdì 1 novembre 2019)