Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Su Il Giornale, Tonyscrive di quanto accaduto in Napoli-Atalanta. E della serata drammatica per glie il Var. La coppia Giacomelli-Banti, scrive, ha ribadito che la tecnologia “si apre e si chiude come una fisarmonica. A volte viene consultata in modo ridicolo, con la sceneggiata mortificante (non l’ancora capito nemmeno loro) nei minuti eterni davanti al monitor. A volte viene evitata in secondi cinque, un sussurro all’auricolare e la partita riprende o continua”. L’intervento di Kjaer su Llorente andava esaminato “con intelligenza e coraggio”. Bisognava decidere se sanzionare l’irregolaritàspagnolo (con annessa ammonizione e punizione per l’Atalanta) o quella del danese (più probabile, con rigore per il Napoli e ammonizione di Kjaer). Invece, Giacomelli e Bantiscelto di non decidere. “permesso ai ...

napolista : Damascelli: gli arbitri hanno perso il senso dello sport. Grottesca l’espulsione di Ancelotti Sul Giornale. Il pro… - andre61219 : @IlarioDiGiovamb @tuttosport Salutaci gli ultrà Melli e Damascelli Ilario ???? - MattPetcoke : Tony Damascelli: 'Zaniolo spero non rimanga in una dimensione che non gli permette di crescere, ha bisogno di gioca… -