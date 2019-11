Dall’auto elettrica agli Stati Uniti | cosa c’è dietro la fusione Fca-Psa

Fonte : wired

Come si dice in questi contesti: tanto tuonò che alla fine piovve. Le case automobilistiche Fiat Chrysler automobiles e il Groupe Psa hanno confermato l'impegno a unire le forze per creare un attore globale nel settore auto. Si tratta di un accordo storico nel quale si va a creare un player solido in grado di rispondere al meglio alle sfide del "fluido" settore automobilistico attuale. Le due case mettono insieme una serie di brand automobilisti; da una parte la Psa, che possiede i marchi Peugeot, Citroën, Opel e Ds, dall'altra l'italo-americana Fca, proprietaria di ...

