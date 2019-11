Crown Jewel 2019 | Wrestling WWE Bray Wyatt Universal Champions! Brock Lesnar

WWE Crown Jewel – ‘The Fiend’ risorge dalle fiamme e batte Rollins : show di Tyson Fury - Natalya e Lacey fanno la storia : ‘The Fiend’ batte Seth Rollins, esordio super per Tyson Fury, Natalya e Lacey Evans fanno la storia: i risultati di WWE Crown Jewel 2019 La WWE lascia i confini americani per sbarcare in Arabia Saudita per una nuova edizione del PPV Crown Jewel. Si rinnova l’appuntamento con i fan mediorientali che rispondono con grande calore riempiendo il King Saud University Stadium di Riad per assistere al grande show del wrestling ...

Crown Jewel – Tyson Fury ruba la scena in WWE! Entra vestito da sceicco - imita Undertaker e batte Strowman! [VIDEO] : Tyson Fury fa il suo esordio in WWE e ruba la scena: il pugile americano Entra vestito da sceicco, imita il ‘risveglio’ dell’Undertaker e batte Braun Strowman Uno fra i match più attesi di Crown Jewel, ppv WWE svoltosi a Riad (Arabia Saudita), è stato sicuramente quello in cui il pugile Tyson Fury ha fatto il suo esordio su un ring di wrestling. Un esordio spettacolare, in pieno stile ‘Gipsy King’, capace di ...