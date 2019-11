Crescita lenta per il Pil | nel terzo trimestre su base annua

La Crescita mondiale rallenta. E non saranno le auto elettriche a salvarci : La premessa è d’obbligo: non troverete in questo articolo nessuna retorica della bellezza di un’economia depressa, che porta ovviamente a disoccupazione e quindi a povertà individuale e collettiva. Troverete invece un ragionamento, a mio avviso cruciale. E che parte dalla lettura di articoli che annunciano il taglio, da parte del Fondo monetario, delle stime mondiali di crescita con toni di allarme e dramma. Articoli che, a mio avviso, si ...

Crescita - Fondo monetario taglia le stime mondiali per il 2019 : +3%. “Rallentamento sincronizzato - mai così male dal 2008-2009” : Il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le stime sulla Crescita mondiale portandole ai minimi dalla crisi finanziaria. Nel 2019 il pil salirà del 3%, ovvero 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di luglio e 0,3 punti in meno rispetto a quelle di aprile. Nel 2020 la Crescita è attesa accelerare a +3,4%: 0,1 punti in meno rispetto alla stima di luglio e 0,2 in meno rispetto ad aprile. Si tratta, sottolinea lo stesso ...