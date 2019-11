Coutinho e la moglie si fanno battezzare nella vasca da bagno FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019)è un calciatore di grande talento, si tratta di un attaccante bravissimo nell’uno contro uno ed a saltare l’uomo, qualche problema in fase realizzativa ma su questo aspetto avrà modo di lavorare e di migliorare con il tempo. Nel frattempo nelle ultime ore si sta parlando di un episodio che riguarda la sua vita privata. Il calciatore brasiliano infatti si è fattodal pastore brasiliano ​Tiago Brunet della chiesa Casa del Destino, la particolarità è stata che il sacramento è stato ricevutodadella sua casa a Monaco di Baviera. “​Grazie mille Pastor Brunet e Jeanine Brunet – ha commentato la stella brasiliana su Instagram. Sono stati due giorni più che speciali per le nostre vite. Cominciamo a vivere un tempo nuovo”. In alto ecco lapubblicato sul profilo Instagram del calciatore. Scarica o Aggiorna ...