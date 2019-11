CorSport | Ancelotti si rassegni Giacomelli non avrebbe cambiato idea | al Var Ha deciso

CorSport : colloquio Ancelotti-arbitri - poi Carletto sbotta : «Banti - perché parli tu? L’arbitro è lui» : Napoli-Atalanta è stato un caos, finita in un’atmosfera bollente. Il rigore non visto su Llorente, il gol di Ilicic arrivato trenta secondi dopo perché l’azione continua senza che L’arbitro sanzioni, le proteste del Napoli che quasi si rifiuta di tornare a giocare. Ancelotti che cerca di placare gli animi e che dice a Giacomelli: “non ti viene il dubbio di andare a guardare?”. Poi l’espulsione. Il Corriere dello Sport racconta che Giuntoli ...

CorSport : contro l’Atalanta Ancelotti riparte da Insigne - Mertens e Callejon. Con Lozano al loro fianco : Il Napoli ha deciso come aggredire l’Atalanta delle meraviglie, scrive il CorSport. E per non restare troppo fuori dalla zona Champions della classifica dopo il pareggio di Ferrara. L’arma scelta è il trio dei tenori, Callejon-Insigne-Mertens. Con Lozano in appoggio. Un terzetto storico, che ha sempre fatto la differenza. Un mix di fantasia e gol. Se davvero saranno loro a scendere in campo stasera contro la squadra di Gasperini, sarebbe la loro ...

CorSport : De Laurentiis stringe un patto con Ancelotti e per la prima volta il pubblico è con lui : Con le sue parole il presidente ha stretto un patto con il tecnico, indicando la porta a chi non ci sta Il Napoli si riprende dopo settimane di “anoressico pallone e risultati costipati”, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport. La strada l’ha indicata il presidente Aurelio De Laurentiis con le parole pronunciate in settimana. “Se il campo non fa scorgere ancora bella e chiara la mano dell’allenatore, di sicuro non nasconde quella del ...

CorSport : Insigne-Ancelotti - per la terza volte interviene Raiola : Il Corriere dello Sport scrive oggi che Mino Raiola è stato a Napoli ieri. Più precisamente è stato a Castel Volturno. Il procuratore di Lorenzo Insigne ha deciso che era giunto il momento di provare a risolvere, di nuovo, la situazione del suo assistito. Eccolo allora prendere l’aereo e atterrare a Napoli nel pomeriggio inoltrato, giusto un paio d’ore, il tempo di recarsi a Castel Volturno e incontrare prima Ancelotti e Giuntoli e ...

CorSport : problemi in difesa per Ancelotti. Mario Rui potrebbe tornare col Salisburgo : Tanti i dubbi in difesa, per Ancelotti, in previsione della partita di campionato contro il Verona e di quella di Champions contro il Salisburgo. Soprattutto sulla sinistra. Finora è stato Mario Rui a tamponare la presenza a fasi alterne di Ghoulam, scrive il Corriere dello Sport. Ma il portoghese non è al meglio della condizione. E’ partito per la nazionale anche se non completamente recuperato dall’infortunio capitato contro il Genk. Ed è un ...

CorSport : Napoli-Verona - Ancelotti pensa al tridente mascherato : Nella sosta di campionato, con 12 azzurri impegnati in Nazionale, Carlo Ancelotti non ha smesso di sperimentare strategie offensive per il suo Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha provato la formazione a tre punte per la partita di sabato contro il Verona. “la conferma di una sorta di svolta”. Già contro il Torino, Ancelotti ha adottato un attacco diverso dal solito. Ha messo Insigne a sinistra e Mertens al centro e con ...

I voti di Insigne : Repubblica - da “applausi”. CorSport - un primo tempo in cui dà ragione ad Ancelotti : Un Lorenzo Insigne da “applausi”, come lo definisce Repubblica, quello sceso ieri sera in campo nell’Italia di Mancini contro la Grecia , non segna, ma è protagonista per tutta la serata di una grande prestazione. Lo confermano i voti di oggi, Insigne prende ovunque 6,5 ed è tra i migliori insieme Bernardeschi (autore del secondo gol). Un primo tempo che da ragione ad Ancelotti, secondo la Gazzetta, ma una ripresa in cui si ...

CorSport : crisi Napoli - quattro casi da risolvere per Ancelotti : Nelle ultime quattro gare il Napoli ha collezionato una sconfitta (Cagliari), una vittoria sofferta (Brescia) e due pareggi (Genk e Torino). Ci sono diversi indizi per pensare che siamo davanti ad un’involuzione della squadra, scrive il Corriere dello Sport. Forse una flessione passeggera ma Ancelotti ha quattro casi da risolvere, mentre la lucentezza della prova contro il Liverpool sembra lontanissima. Insigne che spreca Il primo caso riguarda ...

CorSport : a Torino con il 4-3-3. Ancelotti dà al Napoli la coperta di Linus : A Torino Ancelotti riparte dal tridente di Sarri: Callejon, Mertens e Insigne. Un trio che ha all’attivo un bottino di 273 gol, scrive il Corriere dello Sport. L’idea venne a Sarri nell’ottobre 2016. Contro l’Empoli schierò i tre tenori perché era andato via Higuain e Milik si era fatto male. Una soluzione di necessità che però funzionò alla perfezione. Oggi, contro la squadra di Mazzarri, la vecchia formula si ripeterà. Callejon e Insigne ai ...

CorSport : Torino-Napoli - Ancelotti prova il tridente di Sarri. In difesa è il turno di Luperto : Ultime prove tattiche di formazione, oggi, a Castel Volturno per Carlo Ancelotti. Poi ci sarà il volo per Torino. Il mister ieri Ancelotti ha provato diverse soluzioni in campo, compresa quella utilizzata ai tempi di Sarri, con il tridente Callejon, Mertens e Insigne, racconta il Corriere dello Sport. Segno che non scarta a prescindere l’idea del cambio modulo, che potrebbe essere un ritorno al 4-3-3. Non si sa nulla ancora delle scelte che ...

CorSport : la tribuna di Insigne è un monito per tutti. Ieri il chiarimento con Ancelotti : La decisione di Ancelotti di mandare Insigne in tribuna è stata un monito per la squadra, scrive il Corriere dello Sport. Ieri i due si sono chiariti. L’allenamento è filato via tra impegno di Lorenzo – una “silenziosa dedizione”, la definisce il quotidiano sportivo – sorrisi e chiacchiere. Il mister vuole di più. Mentre nell’aria resta l’interrogativo che va avanti da tempo. Riguarda quanto davvero Insigne valga per il Napoli, cosa rappresenti ...

CorSport : Ancelotti scuote il Napoli - “è calata la tensione - non accada mai più” : Il Corriere dello Sport racconta che, dopo la partita con il Brescia, Carlo Ancelotti ha strigliato ben bene la sua squadra. Un confronto duro con i suoi, ma con toni pacati. Un tentativo di analizzare quanto successo nel secondo tempo, in cui il Napoli ha mostrato un evidente calo mettendosi quasi nei guai. “E allora, cosa ci è successo? Ve lo dico io. È calata la tensione, non accada mai più” Il tecnico lo ha detto ai suoi. Li ha scossi per ...

CorSport : e se fossero le rivoluzioni di Ancelotti a togliere al Napoli sicurezza e fiducia? : Dopo il brutto mercoledì contro il Cagliari l’importante, per il Napoli di Ancelotti, era vincere e la vittoria è arrivata. La sconfitta infrasettimanale aveva creato non pochi malumori, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport. Era fondamentale uscirne subito. Il Napoli ha vinto, ma con tanta sofferenza e anche parecchi rischi. “E allora: come ci si può fidare d’una squadra che mette in riga il Liverpool boss d’Europa, poi si rompe la ...

CorSport : Ancelotti sposta Lozano sulla fascia sinistra. Fuori Insigne : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, oggi al San Paolo contro il Brescia Ancelotti impiegherà Hirving Lozano a sinistra, per sfruttare la fascia che più piace al messicano. Finora il tecnico lo ha sempre schierato al centro, ma il bottino di gol è stato magro rispetto allo standard di Lozano. In quattro partite giocate con la maglia del Napoli, e 192 minuti in campo, il messicano ha segnato solo 1 gol. Pochi. Tanto che in Messico hanno ...