Contraccettivo sottocutaneo finisce nel polmone | decine di casi | in Francia scatta

(Di venerdì 1 novembre 2019) L'allarme lanciato da alcune associazioni francesi dopo diverse segnalazioni di donne con gravissimi problemi polmonari a causa della migrazione del loro impiantonel flusso sanguigno e poi nelle arterie polmonari. Per i medici si tratta dirari ma le segnalazioni hanno portato all'immediata istituzione di una sorveglianza rafforzata.

