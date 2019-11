Concept e non solo - Dieci modelli mai entrati in produzione FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 1 novembre 2019) Nel 2004 la Fiat espose al Salone di Ginevra laTrepiùno, il prototipo di una citycar dalle dimensioni ridotte (più o meno quelle di una kei car), nata come semplice esercizio di stile ispirato al Cinquino del 1957. Lelevato gradimento riscontrato avrebbe da lì a poco convinto i vertici di Torino a produrre la nuova 500, proseguendo una storia che tutti conosciamo.Mai prodotte. Sebbene non sia un caso unico nel mondo dellauto, è spesso vero il contrario: moltissimi prototipi e showcar, nonostante gli apprezzamenti del pubblico, sono destinati a rimanere tali. Del resto, non sempre limpatto emozionale si traduce in un successo di vendite, e i costruttori lo sanno bene. Non di rado, inoltre,ideate per anticipare unain serie non arrivano mai a listino: è accaduto, per esempio, con un celebre prototipo del Biscione a ruote alte.La rassegna. Lo trovate anche ...

EXOwithSalmon : Sarà qualcosa di spettacolare, mi sono svegliata con il pensiero e giuro non penso ad altro sarà un concept meravig… - LCaggianello : ' La morte non fà prigionieri - Death doesn't t take prisoners ' - sslyvtherin : raga ma se exo e my Chemical romance stanno entrambi tornando vi immaginate gli exo che fanno un concept welcome to… -