Civitanova-Modena oggi | Supercoppa Italiana volley 2019 | orario d’inizio e come vederla

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019)venerdì 1° novembre si gioca, semifinale delladimaschile. Riflettori accesi sull’Eurosuole Forum dove la Lube avrà il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico, i marchigiani puntano al successo in casa per volare alla finale di domani ma dall’altra parte della rete ci saranno gli agguerriti emiliani che hanno tutte le carte in regola per centrare il colpaccio. Si preannuncia una partita estremamente serrata e combattuta tra due squadre di primissima fascia, favorite per la conquista dello scudetto e che si giocano il primo trofeo della stagione. I Campioni d’Italia si faranno trascinare dagli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal sperando di recuperare il palleggiatore Bruninho che per infortunio non aveva potuto giocare il big match di campionato contro Milano. I Canarini punteranno sulla ...

ailinon80 : RT @Volleyball_it: Del Monte Supercoppa: -1. D’Hulst non ci sarà. Al suo posto il giovane Azaria Gonzi - Ila185 : Ma col tempo che ci mettete a scrivere De Cecco e Co. Zaytsev e Co. Giannelli e Co. Osmany e Co. Non fate prima a s… - Angy051200 : RT @Volleyball_it: Del Monte Supercoppa: -1. Tanta ... -