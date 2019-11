Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Minsk 2019 | anche gli uomini sono terzi

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Arriva subito la seconda medaglia di bronzo per l’Italia nella prima tappa delladeldisuin quel di(Bielorussia). È ancora una volta l’inseguimento a squadre a far gioire il Bel Paese, questa volta al maschile. Per l’appuntamento conclusivo Marco Villa ha schierato nel quartettoElia Viviani: con il campione europeo su strada, inFilippo Ganna, Francesco Lamon e Simone Consonni. Eccellente la prova degli azzurri che siavvicinati al record italiano stampato qualche giorno fa agli Europei di Apeldoorn: 3:51.689 per il quartetto tricolore che ha battuto agevolmente la Germania nella finalina per il bronzo. Nella finalissima nessun problema per la Danimarca che si impone in 3:50.207 sulla Francia, sfiorando ancora una volta il muro dei 3’50”. I danesi si candidano come la Nazionale da batterein ...

