Chi vince e chi perde nel libero mercato dell’aviazione

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : SChio soffre ma vince contro Lione : Nella terza partita del girone B di Eurolega femminile 2019-2020 la Famila Schio ha battuto al PalaRomare l’Asvel Lione col punteggio di 69-59 salendo a due vittorie nel raggruppamento. Le campionesse d’Italia di Pierre vincent giocano in maniera molto disuguale, benissimo a tratti per poi addormentarsi e, per fortuna quando serve, risvegliarsi. Nel primo quarto, chiuso sul 17-10, arrivano anche sul 17-7 e poi sul 20-10 all’inizio del secondo, ...

ScacChi - Europei a squadre 2019 : Italia femminile vincente sulla Spagna - la squadra Open pareggia con il Belgio. Russia al comando : Giornata positiva per l’Italia agli Europei di Scacchi a squadre in corso di svolgimento a Batumi, in Georgia. La squadra femminile, infatti, riesce a vincere per 2.5-1.5 sulla Spagna, risalendo nel gruppo della sesta posizione e conservando le speranze di conquistare quello che sarebbe un podio storico. La formazione Open, invece, si ferma sul pari contro il Belgio, rimanendo nelle retrovie della relativa classifica. Per quel che concerne ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 - anticipo quarta giornata : Novara vince la battaglia con Busto Arsizio e risale la China : Più forte della sfortuna, la Igor Gorgonzola Novara batte 3-1 la Unet E-Work Busto Arsizio che, non più tardi di domenica, aveva pagatro dazio alla malasorte perdendo il libero Leonardi per infortunio. Una battaglia, durissima e lunghissima, con due squadre che si sono equivalse, decisa da qualche particolare, dal killer instinct che hanno alcune giocatrici piemontesi, come Hancock, lucidissima nei momenti delicati del match, e Vasileva, ...

Volley - serie A1 femminile - anticipo 4. giornata. Novara vince la battaglia con Busto Arsizio e risale la China : Più forte della sfortuna, la Igor Gorgonzola Novara batte 3-1 la Unet E-Work Busto Arsizio che, non più tardi di domenica, aveva pagatro dazio alla malasorte perdendo il libero Leonardi per infortunio. Una battaglia, durissima e lunghissima con due squadre che si sono equivalse, che è stata decisa da qualche particolare, dal killer instinct che hanno alcune giocatrici piemontesi, come Hancock, lucidissima nei momenti delicati del match, e ...

Ascolti tv - 'La strada di casa' Chiude e vince il prime time. Testa a testa tra 'Le Iene' e 'Il Collegio' : Quasi 4 milioni di telespettatori e il 17% di share per l'ultima puntata della fiction di Rai1 con Alessio Boni

Ginnastica - Giorgia Villa terza al Piotr Nurowski. Vince la saltatrice MahuChikh - miglior giovane europea dell’anno : Giorgia Villa era nella lista dei cinque finalisti per il premio Piotr Nurowski, il riconoscimento conferito dal Comitato Olimpico Europeo al miglior giovane sportivo dell’anno. La bergamasca era in lizza grazie ai risultati eccellenti ottenuti nell’anno tra cui spicca la medaglia di bronzo con la squadra conquistata ai recenti Mondiali. La 16enne si è dovuta accontentare del terzo posto nella speciale classifica, il trionfo è andato ...

Luca SacChi - la fidanzata non convince : «Arrivò dopo lo sparo» : Tabulati telefonici, dichiarazioni di testimoni, accertamenti bancari. dopo la convalida del fermo per Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati di rapina e concorso in omicidio per la morte di...

Superbike - Risultato Gara-2 GP Qatar 2019 : Jonathan Rea fa 17 e Chiude vincendo ancora davanti a Davies e Bautista : Non poteva che concludersi così questa stagione. Jonathan Rea (Kawasaki) fa sua anche Gara-2 del Gran Premio del Qatar 2019 di Superbike, chiude la tripletta del weekend di Losail e centra il successo numero 17 della sua annata. Il cinque volte campione del mondo non si sazia mai e vince in scioltezza anche oggi. La gara odierna, corsa sotto i riflettori della pista Qatariota, l’ha visto lottare fino a metà gara con le due Ducati ...

#MeToo nel ciclismo - la Procura arChivia. Quasi nessuno testimonia - vince l’omertà : Per la Procura federale il #MeToo nel ciclismo non è mai esistito. Tutto archiviato. I testimoni ascoltati finora non hanno prodotto nulla che potesse incriminare qualcuno. Non solo. Ci sono state troppe poche testimonianze. La Procura si è limitata a convocare testimoni i cui nomi erano stati fatti dai giornali, ma nessun altro si è presentato di sua spontanea volontà a dare la sua versione dei fatti. Dunque, nulla di fatto. Finisce tutto nel ...

Maltempo - allerta rossa in Sicilia : scuole Chiuse in cinque province. Caos treni : allerta meteo rossa in Sicilia orientale, gialla in Sicilia occidentale: il Maltempo mette in ginocchio l'isola, con i sindaci di ben cinque province che hanno ordinato la chiusura delle...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : disperso un 80enne nell’agrigentino - forse è scivolato dentro a un fiume. Scuole Chiuse in 5 Province : Un 80enne è disperso da giovedì notte, probabilmente dopo essere scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, a Licata, in provincia di Agrigento, a causa del Maltempo che ha colpito la Sicilia. A dare l’allarme è stata una persona che, percorrendo a piedi il ponte Federico II, ha notato delle ciabatte che galleggiavano in acqua. Sul posto sono arrivati i familiari dell’ottantenne, che già lo cercavano e hanno riconosciuto le ciabatte. ...

Giro d’Italia 2020 : Chi parteciperà? Egan Bernal possibile stella - Vincenzo Nibali strizza l’ocChio. E Pogacar… : Oggi si è svolta la presentazione del percorso del Giro d’Italia 2020, che andrà in scena da sabato 9 a domenica 31 maggio con 21 tappe in programma. La 103ma edizione della Corsa Rosa partirà dall’Ungheria, con una cronometro individuale a Budapest e si concluderà a Milano con un’altra prova contro il tempo. Un tracciato nel complesso impegnativo e si preannuncia una lotta spettacolare per la conquista della maglia rosa. Andiamo quindi a ...

Giro d’Italia 2020 - un percorso adatto a Vincenzo Nibali. L’esperienza la Chiave per sfidare i giovani : Finalmente anche il Giro d’Italia 2020 ha il suo percorso. Gli studi Rai di Milano hanno appena svelato quale sarà il tracciato della 103esima edizione della Corsa Rosa, che partirà sabato 9 maggio dalla capitale dell’Ungheria, Budapest, per poi concludersi domenica 31 maggio sotto gli occhi della Madonnina che spicca dall’alto del Duomo di Milano. Ventuno tappe e un percorso variegato, adatto a tutti; con tre cronometro ...

Moto3 - GP Australia 2019 : Dalla Porta vuole Chiudere i conti a Phillip Island - Canet può solo vincere e sperare in un passo falso del toscano : Primo match point iridato dell’anno (e della carriera) per Lorenzo Dalla Porta, ormai davvero ad un passo dal diventare il nuovo campione del mondo della classe Moto3. Dopo pochi giorni dal fondamentale successo di Motegi è già tempo di tornare in pista nella nottata italiana tra giovedì e venerdì con le prime prove libere del Gran Premio d’Australia 2019, 17° e terzultimo round stagionale del Motomondiale. La lotta iridata della ...