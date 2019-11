Cherry Season | Ecco Con Chi Sono Sposati i Personaggi Nella Vita Reale!

Fonte : uominiedonnenews

(Di venerdì 1 novembre 2019)tutti i dettagli sullaprivata degli attori della soap turca. Con chi sio fidanzati dopo la telenovela?è finita da diverso tempo, ma la soap turca è rimasta nel cuore di tutti i telespettatori. A distanza di anni dall’inizio de ‘La stagione del cuore’, oggi scopriamo dettagli sullaprivata dei protagonisti e con chio fidanzati.: laprivata dei protagonisti! Ozge Gurel e Serkan Cayoglu, i due indiscussi protagonisti della soap ambientata ad Istanbul (Oyku e Ayaz),felicemente fidanzati anchereale. La notizia è trapelata tempo dopo dalla fine di, ma la coppia è poi uscita allo scoperto facendo dolci dediche sui social o immortalandosi insieme. Ozge e Serkan mostrano spesso ai loro follower le serate che trascorrono all’aperto o le loro ...

Luanaisme : @Vale84181 Stanotte da quello che ho capito, girava un video dove Can si baciava con una ragazza. Si lo sto vedend… - hopeshunters : Ogni giorno mi sveglio presto per guardare cherry season ma vi rendete conto - woshiNali : Ma la mattina fa cherry season in tv!! Necessito di un rewatch, perchè mi mancano gli oyaz. -