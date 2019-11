Caterina Balivo | il gesto in diretta per Marco Carta spiazza tutti a Vieni da me

Marco Carta assolto per il furto di magliette : il gesto di Caterina Balivo in diretta : Marco Carta è stato assolto: non è colpevole del furto delle sei magliette Marco Carta può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo gli ultimi mesi che lo hanno profondamente segnato. L’ex vincitore di Amici e del Festival di Sanremo 2009 è stato assolto dal giudice di Milano per il furto di sei magliette del […] L'articolo Marco Carta assolto per il furto di magliette: il gesto di Caterina Balivo in diretta proviene da Gossip e ...

Caterina Balivo fa una battuta su Marco Carta a Vieni da me : Caterina Balivo, battuta su Marco Carta: “Proprio oggi che c’è il processo?” Nuova puntata oggi di Vieni da me condotto dal lunedì al venerdì da Caterina Balivo su Rai1 con ospite Michele Cucuzza, il conduttore che per anni ha allietato e informato con simpatia ed eleganza i telespettatori de La vita in diretta. Si è sottoposto alle domande al buio e una di esse diceva ‘Hai mai rubato qualcosa?’. Prima della ...

“Adesso la assaggio in diretta”. Caterina Balivo mangia sabbia in diretta tv. Ecco perché l’ha fatto : Ieri è successa una cosa strana in diretta televisiva, nel salotto di Vieni da me. La bellissima conduttrice Caterina Balivo ha assaggiato della polverina rosa e la sua reazione è diventata virale in un battibaleno. Ma partiamo con ordine: era il momento dell’intervista a Eva Robins e parlando della sabbia rosa e dei ricordi a cui è legata l’ospite, quelli che saltano fuori dalla cassettiera del programma, è saltata fuori una bottiglietta con ...

Caterina Balivo - Raffaele Paganini si confessa su Heather Parisi a Vieni da Me : Caterina Balivo invita Raffaele Paganini a prendere il tè nello studio di Vieni da Me. Il ballerino, classe 1958, si racconta senza freni e svela dettagli della sua vita, dall’amore per la moglie Debora al rapporto con Heather Parisi, passando per il ricordo di Manuel Frattini, scomparso poco tempo fa. L’intervista diventa l’occasione per chiarire una volta per tutte come stavano le cose tra lui e la Parisi. All’epoca ...

Maria Teresa Ruta choc a Vieni da me : «Hanno tentato di violentarmi…». Caterina Balivo si commuove : Maria Teresa Ruta choc a Vieni da me: «Hanno tentato di violentarmi…». Caterina Balivo si commuove. La conduttrice piemontese si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Rai1, rivelando anche un episodio molto doloroso della sua vita. Cinque anni prima di concoscere l’ex marito Amedeo Goria, Maria Teresa Ruta fu vittima di un tentativo di violenza sessuale. Ecco la sua testimonianza: «Mi strapparono la camicetta, ma non riuscirono ...

Caterina Balivo su Vieni da me confessa : “Tanti si sono ispirati…” : Vieni da me, Caterina Balivo spiazza: “Tanti si sono ispirati alle mie interviste intimiste” Caterina Balivo ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Intimità. E in questa occasione la popolare conduttrice ha parlato ovviamente del suo programma Vieni da me in onda dal Lunedì al Venerdì su Rai Uno alle 14.00 circa. Sulla sua trasmissione non ha negato di esserne molto fiera, specialmente ...

Caterina Balivo - Maria Teresa Ruta si confessa a Vieni da Me : Maria Teresa Ruta ha (ri)fatto visita a Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, sottoponendosi alle domande al buio. Schietta, diretta e facilmente irritabile: così la descrive la Balivo per poi partire con le domande. Della sua carriera, la Ruta parla con nostalgia del suo successo. Negli anni ’80-’90 era considerata la Regina della Televisione, un ruolo che le manca, forse più per il contatto quotidiano con le persone che per la figura in ...

Vieni da me - Caterina Balivo : ospite riceve una proposta dalla Carlucci : Renzo Arbore ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Milly Carlucci: “Mi dispiace…” Renzo Arbore è stato ospite oggi a Vieni da me nella rubrica “La Cassettiera”. Intervistato da Caterina Balivo, Arbore ha parlato della sua straordinaria carriera, dei suoi nuovi impegni e della beneficenza legata alla Lega del Filo d’Oro. Durante l’intervista, però, Renzo Arbore ha ricevuto una sorpresa da parte di ...

Caterina Balivo osa in mini e stivaloni. E a Vieni da Me si parla di Alessandra Mastronardi : Caterina Balivo forse non ha mai osato così tanto col look: la presentatrice arriva in studio con giacca di paillettes, minigonna e stivaloni cuissard e lascia tutti senza fiato. La bella Caterina spiega su Instagram che il suo abbigliamento è un escamotage per affrontare il lunedì, una vera e proprio sferzata di sensualità soprattutto grazie agli stivali neri alti fino alla coscia che ovviamente indossa con una mini stratosferica. Il tutto ...

Marisa Laurito - l’accusa a ‘Vieni da me’. Caterina Balivo non sa che rispondere e cerca di ‘salvarsi ‘ in corner : Ospite a “Vieni da me”, Marisa Laurito ha raccontato tanti aspetti della sua vita in un’intervista ricca di soprese e frecciatine. Salita in macchina per il viaggio on the road tra le tappe significative della sua vita – si tratta di una nuova formula con cui Caterina Balivo intervista i suoi ospiti – l’attrice e comica e conduttrice napoletana ha parlato anche della sua vita privata, rivelando aneddoti sul compagno Pietro Perdini, conosciuto ...