Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Uno degli hashtag delle proteste è #HoTornaremAFer, “lo faremo di nuovo”, e di certo gli attivisti non si stanno facendo attendere. L’, il cui Presidente, Jordi Cuixart, è uno dei dodici leader catalani condannati dalla Corte Suprema, hato da poco più di 24 ore attraverso il proprio canale Whatsapp e i propri social una nuovadi mobilitazione per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle sentenze emesse per gli imputati nel processo sulla dichiarazione di indipendenza delladel 2017. I testimonial dell’iniziativa sono volti noti della televisione catalana e artisti provenienti da diverse areei, tutti con la classica lavagnetta che nei film americani i poliziotti mettono in mano a chi arrestano mentre fanno le dovute foto segnaletiche. Invece dei dati sensibili ci sono frasi come “Mi accuso” o “Accusati”, per ...

TutteLeNotizie : Catalogna, associazione Òmnium Cultural lancia una campagna di autocondanna: “Siamo… - c_ballanti : RT @Foreign_Cat: Corteo a Bologna in sostegno della #Catalogna. Grazie @RossellaSelmini (vice Presidente dell associazione -