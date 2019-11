Castel del Piano Cena di commemorazione della marcia su Roma

Patrimonio dell'Unesco in fumo : Castello di Okinawa in Giappone distrutto dalle fiamme : L'incendio si è sviluppato alle prime luci dell'alba del 31 ottobre, non si sa ancora bene come e perché, distruggendo completamente tutto l'edificio principale del Castello di Shuri Okinawa, a Naha, in Giappone, composto di sette edifici minori, per un totale di 4.800 metri quadrati; la notizia ha fatto in breve tempo il giro del mondo lasciando costernati tutti gli amanti del Giappone e della Storia dell'Arte, il Castello era diventato ...

Lutto nel mondo della musica : la giovane cantante Giuliana Castellani morta sul colpo in un tragico incidente stradale : Grave Lutto nel mondo della musica: la cantante Giuliana Castellani, mezzosoprano, è morta in un tragico incidente automobilistico in Austria. Giuliana Castellani, nota soprattutto a Como e dintorni, aveva solo 40 anni. A dare la triste notizia che ha sconvolto tutti sono stati molti quotidiani locali tra i quali “La provincia di Sondrio”. Giuliana Castellani era una cantante molto apprezzata che, durante la sua carriera, aveva ottenuto numerosi ...

Rogo distrugge il Castello di Okinawa : era patrimonio dell'umanità : È andato completamente distrutto in un incendio l’edificio principale del castello di Okinawa, nel capoluogo Naha, e considerato patrimonio dell’umanità.Le autorità locali hanno reso noto che le fiamme sono divampate nelle prime ore del mattino di giovedì e poco hanno potuto fare le oltre 10 autobotti dei vigili del fuoco, accorse quasi immediatamente. La polizia ha comunicato che non si conoscono al ...

Giappone : incendio distrugge il Castello Shuri di Okinawa - Patrimonio Unesco dell’umanità : Il corpo principale del castello di Shuri, Patrimonio dell’umanità e una delle principali attrazioni di Okinawa in Giappone, è andato completamente distrutto dopo essere stato avvolto dalle fiamme in un devastante incendio le cui origini restano sconosciute. Dal 2000 la struttura era diventata Patrimonio dell’umanità dell’Unesco.Continua a leggere

Incendio distrugge il Castello Shuri di Okinawa : Patrimonio dell’umanità divorato dalle fiamme [VIDEO] : divorato dalle fiamme l’edificio principale del castello Shuri di Okinawa, nel capoluogo Naha, Patrimonio dell’umanità. Le autorità locali hanno reso noto che l’Incendio è divampato nelle prime ore del mattino di giovedì e, nonostante sul posto spiano giunte immediatamente oltre 10 autobotti dei vigili del fuoco, ogni tentativo di salvare l’edificio è stato vano. La polizia ha reso noto che non si conoscono al momento le ...

Il Presepe vivente di Tarquinia al borgo della chiesa di Santa Maria in Castello : l borgo della chiesa di Santa Maria in Castello sarà lo scenario della nuova edizione del Presepe vivente di Tarquinia. La rievocazione lascia gli spazi del convento di San Francesco, per spostarsi nei suggestivi luoghi del monumento simbolo della città etrusca, con un paesaggio unico: da una parte il mar Tirreno e il promontorio dell’Argentario, dall’altra le colline della Tuscia e la valle del fiume Marta. Lo splendido torrione detto di ...

Conversano - secondo un ricercatore c'è un tesoro nascosto sotto la torre del Castello : Quella che giunge da Conversano, una cittadina dell'hinterland barese, è una notizia che ha davvero dell'incredibile. Si sente spesso favoleggiare di antichi manieri che custodiscono tesori sepolti da moltissimi secoli. In provincia di Bari le cose però starebbero diversamente in quanto, uno studioso che sta catalogando le carte custodite nel castello, avrebbe scoperto una missiva che parla di un ingente tesoro che si troverebbe proprio sotto al ...

Il Castello delle Cerimonie 2019 - Adele Pia ci riavvicina alle Comunioni : ...

Allerta rossa in Sicilia - violenti nubifragi a Castelvetrano e Mazara del Vallo : scuole chiuse e massima attenzione in tutta la regione [VIDEO] : massima Allerta in Sicilia dove per le prossime ore è prevista una criticità rossa, che provocherà violenti nubifragi e fenomeni estremi, tanto da spingere quasi tutti i sindaci dei comuni della regione a mantenere, per domani 25 Ottobre, le scuole chiuse. Già stasera il maltempo si sta facendo sentire nel versante occidentale, in particolare nel Trapanese dove sia a Castelvetrano che a Mazara del Vallo si stanno verificando violenti ...

Alluvione in Piemonte : a Castelletto d'Orba acqua ai primi piani delle case : Vi stiamo informando costantemente sulla situazione estremamente critica che sta interessando la Liguria e l'area del basso Piemonte, martoriate da piogge intense e persistenti da ore che stanno...

Franceschini : «Castel dell'Ovo al Mibac - valutiamo anche gestione Floridiana» : «Castel dell'Ovo è un luogo fantastico. Lo avevo già visto ma non in modo così approfondito. Stiamo ragionando con il Demanio per avere la possibilità che sia...

I segreti dei Castelli delle Langhe : tre giorni per un tuffo nella storia fra le colline patrimonio Unesco : Serralunga, Barolo e Magliano Alfieri. Le proposte della Barolo & Castles Foundation per visitare gli antichi manieri accompagnati dai personaggi del passato

Gazzetta : Ibrahimovic parla del futuro a Napoli proprio mentre Raiola è a Castel Volturno : Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport scrive un lungo commento a margine dell’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato oggi. Non ci vuole un veggente per capire che il centravanti on vuole ritirarsi, non ha ancora dato tutto, anzi, nonostante i suoi 38 anni, è alla ricerca di nuovi stimoli il ritorno in Italia è uno sfizio che lo intriga non poco. E dov’è la patria dello sfizio? Napoli, appunto, la città di Diego e calamita di ...

Bologna – Mihajlovc a Casteldebole : il serbo dirige l’allenamento dei rossoblu in vista della Juve : Mihajlovic torna a guidare il suo Bologna: seduta d’allenamento diretta dal tecnico serbo oggi a Casteldebole Si avvicina un nuovo appuntamento con la Serie A di calcio: dopo una pausa per dare spazio alle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni ad Euro 2020, tornano in campo dei club italiani per una nuova giornata. Sabato sera si giocherà l’anticipo tra Juventus e Bologna, con i rossoblu che sono tornati sotto ...