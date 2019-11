Caso Segre | è alta tensione Berlusconi sfida Carfagna Spunta il lodo Meloni-Pacifici

Fonte : ilmessaggero

(Di venerdì 1 novembre 2019) Non alzarsi in aula, come ha fatto il centrodestra, ad applaudire la senatrice a vita Liliana, una donna sopravvissuta alla Shoa è una pagina grave del nostro Parlamento. Ma il fatto che...

Avvenire_Nei : Caso Segre, né incertezze né ambiguità. Per un giusto freno all'odio - gieffeci71 : RT @nozze89: Ma se io pensassi che la sen.#Segre sia o un po' ingenua rispetto a ciò che succede in rete(anche data l'età) oppure in malafe… - SavioFicorella : RT @Storace: Diventa un caso l'astensione del #centrodestra sulla mozione #Segre. La #sinistra specula su una tragedia per fini di propaga… -