Caso Luca Sacchi | finalmente i risultati dell’autopsia sul corpo del ragazzo Ecco cosa è

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 1 novembre 2019) Si parla ancora die della morte atroce che ha subito questo giovanissimoromano. Ora emerge, dopo l’autopsia cheha tentato di difendersi dai colpi di mazza mettendo le braccia davanti al viso. Lo confermano le ecchimosi e i lividi presenti sugli arti superiori della vittima ed emersi durante l’autopsia. Ilè stato prima selvaggiamente picchiato e poi ucciso con un colpo a bruciapelo. In carcere per l’assassinio del 25enne sono finiti Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, due pusher di 21 anni residenti a San Basilio e Casal Monastero. Del Grosso ha dichiarato che non voleva uccidere, ma solo spaventare il, mentre Pirino che non sapeva della pistola. Una versione che non convince gli inquirenti, soprattutto perché le modalità dell’omicidio delsono assimilabili a quelle di un’esecuzione. Gli aggressori disi trovano in carcere ...

immrwestgate : RT @PinkoNetwork: Il video privato di Tina Chanel @TinaOfficialXXX incontra per caso un suo amico che non vedeva da tempo, Luca, il quale… - Ras_Dave_ : Pirellone: Guarda di Finanza in Regione Lombardia per i Favori del Governatore Fontana #Lega al suo ex Compagno di… - __crjs : RT @Iperborea_: Parpi ha confermato implicitamente che Deianira avesse ragione. Lo sapevamo, ma credo sia il caso di ricordare lo scoop pre… -