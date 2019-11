Caffè Greco di Roma | Ospedale Israelitico presenterà denuncia per istigazione all’odio

Roma - sfratto rinviato per lo storico Caffè Greco. Ministero alavoro per evitare chiusura : È stato rinviato alla fine del gennaio 2020 lo stratto dello storico Caffè Greco, in via dei Condotti a Roma. Niente forza pubblica, dunque, per liberare lo storico locale nel centro della Capitale, che rischia di chiudere per il mancato accordo con il proprietario delle mura, l’ospedale Israelitico. “Stamattina abbiamo ricevuto un atto giudiziario che conferma la fissazione dell’udienza il 14 novembre prossimo e obbliga le parti, sia il ...

Caffè Greco salvo : niente sigilli almeno fino a 8 gennaio : Roma – niente sigilli. almeno fino all’8 gennaio. È stato rinviato lo sfratto del Caffè Greco, lo storico locale di via dei Condotti, a Roma, in attività da 260 anni. Il mondo politico e culturale si era dato appuntamento questa mattina alle 7.30 per impedire i sigilli, ma non ce n’è stato bisogno, perché i legali dei gestori (la proprietaria Flavia Iozzi e suo marito, l’amministratore delegato Carlo Pellegrini) hanno depositato ieri un’istanza ...

LAntico Caffè Greco - Bordoni : Raggi e Franchini devono intervenire - non va perso tassello importante del Centro : Roma – Arrivano le parole del coordinatore romano di Forza Italia Davide Bordoni: L’antico Caffè Greco è una delle più antiche e prestigiose attività commerciali e culturali di Roma parte viva di un racconto importante della vita artistica e letteraria della Capitale. Chiedo di convocare la Commissione Commercio per discutere dell’antico Caffè Greco. Sindaco e Ministro dei beni culturali devono intervenire affinché non si vanifichino ...

Il Caffè Greco di Roma sotto sfratto - Vittorio Sgarbi : “Offrirò cappuccino e brioches ai manifestanti” : Lo sfratto esecutivo è previsto per martedì 22 ottobre. Ma il Caffè Greco, nella centralissima via dei Condotti a Roma, sarà aperto e sul posto ci sarà Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte dà un appuntamento molto preciso. “Dove c’è da difendere la cultura e la storia lì c’è Vittorio Sgarbi. È stato così da sempre. Per questo motivo martedì sarò a Roma a prendere un Caffè all’Antico Caffè Greco che non può e non deve chiudere. ...

Laboccetta : salviamo Caffè Greco da sfratto - salviamo la cultura : Roma – L’antico Caffè Greco non è solo una bottega storica di Roma ma è parte viva di un racconto importante e fascinoso della vita artistica e letteraria della Capitale nel cuore del centro storico. Quel Caffè prestigioso ha ospitato nei secoli la libertà di pensiero, grandi autori e cenacoli di artisti insigni. La storia risuona tra le sue sale che hanno ospitato celebri incontri. Sestuplicando l’affitto ad una cifra ...