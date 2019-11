Cadaveri nel tir in Inghilterra | per la polizia le vittime sono tutte vietnamite

Cadaveri nel camion in Inghilterra - 5 gli arresti : fermato a Dublino anche un ventenne nordirlandese : Salgono a cinque gli arresti nell’ambito della indagini sul ritrovamento di 39 Cadaveri nella cella frigorifera di un tir in Gran Bretagna. Dopo il fermo dell’autista nordirlandese del mezzo, Mo Robinson di 25 anni, due presunti basisti del traffico, uno uomo e una donna di 38 anni, e un 48enne nordirlandese fermato nelle ultime ore mentre cercava di imbarcarsi su un volo all’aeroporto di Stansted, la polizia irlandese ha arrestato ...

Cadaveri nel camion in Inghilterra - famiglia vietnamita cerca la figlia : “L’ultimo sms : ‘Sto morendo - non respiro. Ti amo mamma’” : Due giorni dopo il ritrovamento di 39 Cadaveri in un tir sbarcato nel Regno Unito dal Belgio, una famiglia vietnamita ha lanciato l’allarme dicendo di non avere più notizie della figlia e di temere che sia tra le vittime. Secondo quanto riferito dal Guardian online, la ventiseienne Pham Thi Trà My martedì scorso ha scritto un messaggio alla madre: “Mi dispiace mamma. Il mio viaggio all’estero non è andato bene. Ti amo così tanto! Sto ...

Cadaveri trovati nel camion in Inghilterra - le vittime sono cinesi. Perquisizioni della polizia per cercare di identificare i trafficanti : I Cadaveri trovati all’interno di un camion dalla polizia britannica a Grays, nel sud dell’Inghilterra, hanno una nazionalità. Le 39 vittime, 38 adulti e un adolescente, erano cinesi come riporta la Bbc. Nel 2000, in un episodio analogo, erano stati scoperti a Dover i corpi di 58 migranti, anch’essi cinesi. La polizia ha eseguito una serie di Perquisizioni nella notte in Irlanda del Nord. I controlli hanno riguardato due indirizzi ...

Lampedusa - tra i Cadaveri nel relitto c’è anche una ragazzina con il viso sepolto dalla sabbia : I corpi di almeno 12 vittime del mare verranno recuperati dai sommozzatori nelle prossime ore. Oltre all'immagine di una donna abbracciata a un neonato di 8 mesi, ci sono le foto, scattate ieri, di un giovane adagiato sulla sabbia con le braccia alzate, e di altro corpo è rimasto impigliato tra le cime del barcone.Continua a leggere

Pistoia : non tornano a casa - marito e moglie trovati Cadaveri in auto nel dirupo : Dei due coniugi si erano perse le tracce già da diverse ore, i familiari non li avevano visti tornare a casa ed avevano fatto scattare l'allarme. Erano partite le ricerche ma poco dopo alcuni conoscenti hanno scoperto la loro vettura giù in un dirupo dove l'auto si era schiantata contro un albero.Continua a leggere

Fabrizio Gatti e il confessore della Cia : dal rapimento di Abu Omar ai misteriosi Cadaveri nel Tevere : Una squadra clandestina della Cia, al servizio del governo degli Stati Uniti per condizionare le democrazie in Europa: sono sbirri in borghese dalla doppia e tripla vita, fanatici del crimine o semplici mercenari in cerca di emozioni. Il giornalista e scrittore Fabrizio Gatti racconta la loro storia nel suo nuovo libro, Educazione americana, edito da La nave di Teseo.Un’opera che segue le orme della docu-fiction, che tanto successo ha ...

Migranti - naufragio nella notte a Lampedusa : recuperati due Cadaveri - altri due avvistati : I corpi senza vita sono di due donne, 22 i superstiti. altri due corpi sono stati avvistati e verranno recuperati. A bordo dell'imbarcazione ci sarebbero state circa 50 persone, ancora molti i dispersi

Naufragio nella notte a Lampedusa - barchino con 50 migranti si ribalta : recuperati 2 Cadaveri : Naufragio a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno recuperato i cadaveri di due donne e 22 superstiti. tra i quali donne e bambini già trasferiti in porto. A bordo dell’imbarcazione, che si è ribaltata, c’erano una cinquantina di migranti.Continua a leggere

Choc nel Napoletano - ritrovati due Cadaveri in un appartamento : è omicidio-suicidio : CASTELLO DI CISTERNA - Due persone, un uomo e una donna, sono stati ritrovati privi di vita in un appartamento di via Passariello a Castello di Cisterna poco prima delle 15. Dalle prime informazioni...