Buon 1 novembre | auguri Ognissanti 2019 Frasi festa dei santi | da San Francesco

Buongiorno e Buon novembre 2019 : le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Diamo il benvenuto a Novembre 2019! E’ l’11° mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il 3° e ultimo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe): il penultimo mese dell’anno conta 30 giorni. Tra le solennità ricordiamo: il 1° di Novembre è Ognissanti e il giorno seguente si celebra la Commemorazione dei defunti. Il nome deriva dal latino november, novembris, ...

Oroscopo Ariete - novembre : Buona ripresa sentimentale : In arrivo il mese di novembre 2019. Come andranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete? Scopriamo, di seguito le stelle con amore, lavoro e salute, ma anche i consigli per affrontare al meglio questo mese dell'anno. Negli ultimi tempi avete vissuto dei momenti di difficoltà, dettati anche da Marte in opposizione. Questa negatività proseguirà anche per le prime due settimane di novembre. In amore, negli ultimi ...

Lunedì 11 novembre - Iva Zanicchi con “Nata di Luna Buona” presso Mondadori Tuscolana a Roma : L’autobiografia completa, dall’infanzia a oggi, di uno dei personaggi più amati e popolari della canzone e della televisione italiana. «Che avessi una bella voce me lo dicevano tutti, cantavo nell’osteria della nonna, facevo il contralto in un coro di alpini, cantavo in chiesa in occasione di battesimi e persino di funerali: volevo sempre cantare e non sapevo come fare. Mio papà, che non era tanto contento di quella mia passione, mi aveva ...

Oroscopo weekend 16 e 17 novembre : Pesci di Buonumore - Acquario annoiato : Il fine settimana che va da sabato 16 a domenica 17 novembre sarà di relax, di amore, d'intesa familiare e di coppia. Per lo Scorpione, il Toro e la Bilancia sarà l'occasione adatta per divertirsi e fare follie con gli amici. Il Cancro e la Vergine, invece, avranno di che lavorare e penare ancora un po', ma nelle serate saranno meno impegnati e con un umore un po' più alto. A seguire, le previsioni degli astri per il fine settimana. L'Oroscopo ...

Oroscopo novembre - Scorpione : successi lavorativi - Buona la salute : Il mese di novembre per i nativi Scorpione sarà caratterizzato da tanti momenti positivi per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Mercurio sarà con voi per tutto il tempo necessario, permettendovi di avere delle ottime possibilità con i vostri progetti lavorativi. La presenza di Marte inoltre, farà in modo che abbiate molta più grinta e molto coraggio, soprattutto nelle mansioni più rischiose. In ambito sentimentale potrebbero esserci degli alti ...

Previsioni astrologiche novembre - Capricorno : Buone prospettive professionali : Nel mese di novembre 2019 troviamo il Sole spostarsi dallo Scorpione, dove vi è Mercurio, al segno del Sagittario, dove c'è Giove, mentre Venere passerà dal Sagittario al Capricorno, dove stazionano Plutone e Saturno. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Urano nel segno del Toro. Nettuno continuerà sui gradi dei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Di seguito le Previsioni zodiacali riguardanti amore e lavoro ...

Oroscopo novembre per il Leone : soddisfazioni professionali - Buona la salute : Il mese di novembre per i nativi Leone sarà caratterizzato da tanta fortuna e tanta passione per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Le relazioni paiono molto favorevoli e permettono di fare tanti progetti grazie al sostegno di Giove. Non mancheranno inoltre tanti momenti di divertimento, utili per aumentare l'affiatamento di coppia. I single potrebbero vivere un periodo abbastanza strano, dove anche se fossero già alle prese con una ...

Oroscopo novembre Gemelli : situazione lavorativa in rialzo - Buone le amicizie : Il mese di novembre per i nativi Gemelli sarà caratterizzato da una situazione in rialzo, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Riuscirete, infatti, a dare del vostro meglio e a ottenere maggiori profitti. L'opposizione di Giove terminerà e saranno favoriti anche i progetti più rischiosi dove, grazie alla vostra intraprendenza, potreste riuscire a fare qualcosa in più. situazione diversa per quanto riguarda l'ambito sentimentale, ...