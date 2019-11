Bluepoint Games potrebbe essere al lavoro su due remake | che siano Demon' s Souls e Metal

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 1 novembre 2019), studio di sviluppo noto per aver lavorato aldi Shadow of the Colossus, a quanto parealsu non uno ma ben due. Già a settembre alcuni rumor avevano indicato la presenza di undi's, tuttavia, attraverso un nuovo tweet pubblicato per Halloween, lo studio di sviluppo ha lasciato intendere la presenza di ben due.Il tweet è abbastanza criptico, ed indica una "sinfonia di voci, non una, ma due" che "stanno per tornare dalle tenebre". Ovviamente non sappiamo altro, ma le prime speculazioni indicherebbero che lo studio sia alsul rifacimento di due giochi. Qualiro? Stando sempre alla misteriosa frase pubblicata su Twitter, i giochi più papabili sarebbero Castlevania: Symphony of the Night, Syphon Filter,'se persinoGear Solid.Allo stato attuale, nulla di tutto ciò è ...

Eurogamer_it : Un tweet di #BluepointGames indicherebbe che il team è al lavoro su due remake. - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Bluepoint Games è al lavoro su due Remake? #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattack #tecnology #news… - pcexpander : Bluepoint Games è al lavoro su due Remake? #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattack… -