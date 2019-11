Blizzard sgancia la bomba Diablo IV e ci trasporta all' inferno con spettacolari cinematic

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 1 novembre 2019) Quando rumor così graditi si rivelano veritieri è sempre una festa. La BlizzCon 2019 si apre con l'annuncioche molti speravano di vedere, unIV che per certi versi dovrebbe seguire le orme del secondo amatissimo capitolo proponendoci un mondo estremamente oscuro e cupo. Dove? Su PC, PS4 e Xbox One. Quando? Non ci è ancora dato saperlo ma lo spettacolaretrailer, le scene di gameplay e i primi dettagli sono davvero succosi.Il progetto è già in sviluppo da ormai alcuni anni e si ispira alle atmosfere del primissimoe di2. In questa nuova avventura un misterioso male minaccia l'intera Sanctuary e noi giocatori avremo la libertà di plasmare la nostra storia all'interno del mondo di gioco più vasto della storia della serie. Ovviamente ci troveremo di fronte a elementi classici come combattimenti, mostri, loot, sistemi di avanzamento, dungeon randomici ...