Bersani | Caro Di Maio | la destra ha usato il governo con voi come sgabello | balzana

(Di venerdì 1 novembre 2019) ″È indecente che una regione che vale più di unvenga presa in ostaggio per una resa dei conti nazionale”. Pier Luigi, intervistato dal Corriere della Sera, interviene sulla prossima tornata elettorale.L’Emilia-Romagna vale più del? “Non ne voglio neanche parlare di cosa sarebbe chiudere bottega di una delle sale macchine del riformismo - risponde l’esponente dei Leu -. Il livello di civilizzazione raggiunto in Emilia-Romagna, per via carsica è risbucato in tutto il Paese e dunque tutto quello che si può fare in termini di alleanze bisogna farlo”.E ancora: “C’è chi,di, coltiva questaidea che si possa fare da soli, restando ciascuno a casa sua. Invece - osserva - bisogna creare una novità che faccia dire ‘non sono il Pd, la sinistra e il M5S ...

