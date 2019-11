Berrettini alle ATP Finals | il commento di gioia del giovane tennista azzurro FOTO

Grazie Shapovalov - Berrettini vola alle Finals : Arriva da lontano l'unico premio che Matteo Berrettini non si sia guadagnato direttamente sul campo in una stagione straordinaria che lo ha portato ad entrare nella nella top 10 del ranking mondiale. A consegnarlo e' infatti il canadese Denis Shapovalov che, escludendo dalla semifinale del Masters 1000 di Bercy il francese Gael Monfils, ha messo tra le mani del romano il pass per le Atp Finals di Londra. Una ricompensa meritata per l'azzurro, ...

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2019/ Shapovalov batte Monfils : Berrettini alle ATP Finals! : DIRETTA Atp PARIGI-BERCY 2019 streaming video e tv: Shapovalov ha vinto 6-2 6-2 contro Monfils, Matteo Berrettini matematicamente alle ATP Finals di Londra!

Tennis - Matteo Berrettini si qualifica alle Atp Finals di Londra. Eliminato il francese Monfils : Matteo Berrettini è ufficialmente qualificato alle Atp Finals di Tennis a Londra in programma dal 10 novembre. Il francese Gael Monfils, suo unico rivale nella corsa al torneo riservato ai primi otto giocatori della race, è infatti stato sconfitto nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy. A mettere fine alla corsa del beniamino di casa è stato il canadese Denis Shapovalov che si è imposto con un netto 6-2, 6-2. E’ il terzo ...

Matteo Berrettini si qualifica alle Finals di Londra - è nella storia del tennis italiano : Matteo Berrettini scrive un'altra importante pagina del tennis e dello sport italiano. Il giocatore capitolino classe 1996 attuale numero 9 delle classifiche Atp si è ufficialmente qualificato per le Atp Finals di Londra, ovvero il Masters che chiude la stagione. Berrettini protagonista di un'annata eccezionale ha giovato della sconfitta di Gael Monfils a Parigi Bercy per mano di Shapovalov.Continua a leggere

Atp di Londra - Monfils messo ko ai quarti e Matteo Berrettini vola alle Finals : Matteo Berrettini è ufficialmente qualificato alle Atp Finals di Londra. Il francese Gael Monfils, suo unico rivale nella corsa al torneo riservato ai primi otto giocatori della race, è infatti stato sconfitto nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy. A mettere fine alla corsa del benia

Tennis - Berrettini alle Atp Finals : 21.04 Con la sconfitta nei quarti a Bercy del francese Monfils (battuto in due set da Shapovalov), arriva la conferma che Matteo Berrettini parteciperà alle Atp Finals di Londra (10-17 novembre). Il romano, 23 anni e da poco entrato nella Top ten del ranking Atp, sarà il terzo italiano a partecipare ai 'Masters' dopo Panatta e Barazzutti (40 anni fa). Con Berrettini ci saranno Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Fedederer, Daniil Medvedev, ...

LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 2-6 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il canadese domina il veterano francese! Berrettini vola alle Finals! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.45 Denis Shapovalov batte Gael Monfils 6-2 6-2 in un’ora esatta e giunge in semifinale a Parigi-Bercy: si tratta della quarta in un 1000, dopo quelle in Canada, a Madrid e Miami quest’anno. Un match senza storia, in cui il canadese ha dominato il francese, mai in partita: il pubblico resta deluso dalla prestazione del suo ...

LIVE Monfils-Shapovalov - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : ultima chance per Berrettini per accedere alle Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Matteo Berrettini si qualifica alle ATP Finals se… Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Gael Monfils e Denis Shapovalov, match valido per i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi, non prima delle ore 19.30 ci sarà la sfida che opporrà il francese al canadese. Oggi si completa il quadro dei qualificati alle ATP Finals: per ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : i risultati del 30 ottobre. Fuori Berrettini - in quattro ancora in corsa per l’ultimo posto alle ATP Finals : Si è completato il secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy di tennis: giornata interessante quella odierna in ottica qualificazione alle ATP Finals. Degli undici tennisti in corsa per gli ultimi due posti a disposizione, festeggia, senza scendere in campo, il tedesco Alexander Zverev, che stacca il pass per l’ultimo atto stagionale grazie alle numerose sconfitte degli avversari diretti. Restano così in quattro a giocarsi ...

ATP Parigi-Bercy – Berrettini non pervenuto - Tsonga domina : si complica l’accesso alle Finals : Matteo Berrettini sconfitto nettamente da Jo-Wilfried Tsonga: il tennista romano eliminato da Parigi-Bercy vede complicarsi l’accesso alle Finals di Londra Termina con largo anticipo l’esperienza di Matteo Berrettini nell’ultimo Masters 1000 della stagione. Il tennista romano, attualmente numero 9 della classifica ATP, è stato sconfitto in 1 ora e 26 minuti da Jo-Wilfried Tsonga nei sedicesimi di Parigi-Bercy. Il francese, in ripresa da ...

Tennis - Matteo Berrettini e la corsa alle ATP Finals : si decide tutto a Parigi. Il tabellone dell’azzurro e dei suoi avversari : Matteo Berrettini ha incominciato la settimana più importante della sua giovane carriera, il 23enne è pronto per disputare il Masters 1000 di Parigi Bercy e insegue la qualificazione alle ATP Finals. Il romano occupa l’ottavo posto nella Race cioè la classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti durante l’anno solare, al torneo di fine stagione partecipano esclusivamente i migliori otto Tennisti e l’azzurro sta ...

ATP Vienna : semifinale Berrettini-Thiem - il 26 ottobre in tv su Sky alle 14 : 00 : Si incrociano nuovamente le strade di Matteo Berrettini e Dominic Thiem che, dopo la sfida nei quarti di finale vinta dall'italiano al Masters 1000 di Shanghai, si ritroveranno nel pomeriggio di oggi, sabato 26 ottobre, nella semifinale dell'ATP 500 di Vienna. Il match contro il numero uno del tabellone potrebbe portare al romano preziosi punti in vista delle Finals di Londra, obiettivo sempre più alla portata del 23enne azzurro in questo ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : i risultati dei quarti di finale. Il ko di Bautista Agut avvicina Berrettini alle Finals : Dopo il ritiro annunciato già ieri di Stan Wawrinka, che ha spalancato le porte delle semifinali a Roger Federer, oggi sono andati in scena i quarti di finale del torneo ATP 500 di Basilea: a sfidare l’elvetico nel penultimo atto sarà l’ellenico Stefanos Tsitsipas, capace oggi di battere in rimonta il serbo Filip Krajinovic per 3-6 6-4 6-4. Lo statunitense Reilly Opelka ha battuto l’iberico Roberto Bautista Agut con lo score di ...