Bernardeschi sul derby | ' Troveremo un ambiente ostile | ma siamo la Juventus'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Questo pomeriggio, lasi ritroverà sui campi della Continassa per preparare ildella Mole. La partita di domani contro il Torino è molto sentita in casa bianconera proprio perché oltre che i tre punti c'è in palio la supremazia cittadina. Dunque, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi prepareranno al meglio questa gara. Il tecnico juventino, oggi, proverà la formazione che schiererà contro il Torino, anche se poi le decisioni finali le prenderà solo sabato dopo le ultime prove tattiche. Tra i papabili candidati ad una maglia da titolare c'è Federico, che potrebbe essere confermato nel ruolo di trequartista. Il numero 33 juventino su Tuttosport ha parlato deldi domani sera: "sicuramente une una squadra agguerrita, ma noila Juve". La Juve pensa alLagià da ieri è concentrata in vista deldi sabato sera. ...

KK26_KK26 : @IlVal_79 Basterebbe ricordare che è quello di Cagliari-juve che non diede rigore sul mani di Bernardeschi. Uno de… - salvatrs : RT @gianni1926forev: Ma voi #Banti ve lo ricordate cosa fece? Era al Var sul fallo di braccio di Bernardeschi a Cagliari, e non richiamò Ca… - enbusy : RT @gianni1926forev: Ma voi #Banti ve lo ricordate cosa fece? Era al Var sul fallo di braccio di Bernardeschi a Cagliari, e non richiamò Ca… -