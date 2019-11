Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) E', piccolo comune ad una ventina di km da. Ieri pomeriggio, Bruna Calegari, 59 anni, è statain, dove lavorava comeda più di vent'anni. Sul corpo, rinvenuto prono dai colleghi, tred'arma dae, poco lontano, un paio di forbici insanguinate. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Letizia Ruggeri, non escludono alcuna ipotesi, neppure l'omicidio.inAlle ore 13 di ieri pomeriggio, un tonfo ha rotto il silenzio negli uffici comunali di: i dipendenti presenti, però, pensando ad un faldone caduto, non hanno fatto troppo caso a quel rumore sordo. Così come nessuno di loro ha trovato strano il fatto che Bruna Calegari,dell'Ufficio tecnico, non fosse ancora uscita dal. Non era raro, infatti, che si trattenesse anche oltre le 12,30, l'orario di chiusura al ...

webecodibergamo : Impiegata modello e volontaria generosa Zandobbio sotto choc, è giallo sulla morte - Noemithestar : Bergamo, giallo in municipio a Zandobbio: impiegata trovata morta con ferite da taglio - anis_epis : Bruna Calegari, 59 anni, impiegata dell'Ufficio Tecnico di #Zandobbio, piccolo comune della Bergamasca, è stata tro… -