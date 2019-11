Bce: Benvenuta presidente Lagarde

"Diamo il benvenuto al nuovodella Bce Christine. Le auguriamo tutto il meglio per il suo mandato di 8 anni". Così l'istituto centrale di Francoforte nel giorno in cuiassume il timone della Bce. Christine, ex direttore generale del Fmi, "assume oggi il suo incarico", si legge in una nota nella quale si ricorda che "è stata nominata dal Consiglio europeo il 18 ottobre 2019" e "succede a Mario Draghi che è statodella Bce dal primo novembre 2011 al 31 ottober 2019".(Di venerdì 1 novembre 2019)