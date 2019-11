“Basterebbe giocare d’anticipo” | la campagna per la prevenzione dell’atrofia muscolare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Lo screening neonatale può cambiare il destino di un neonato affetto da AtrofiaSpinale (SMA), una malattia rara, neurodegenerativa, così grave da essere la prima causa genetica di mortalità infantile. Raccogliendo una sola goccia di sangue nelle prime ore di vita si può anticipare la diagnosi e intervenire tempestivamente. Lo screening è un momento importante nella vita di un bimbo, ed è importante che i futuri genitori possano dare un consenso ben informato e consapevole del valore di questo gesto di. Per questo nasce #Giochiamodianticipo, larealizzata da Famiglie SMA e dall’Osservatorio Malattie Rare – OMAR, con il contributo non condizionato di Biogen. Al centro dellail cortometraggio “Giochiamo di Anticipo”, con gli attori comici Michela Giraud e Fabrizio Colica guidati dalla regia di Ludovico di Martino. Attraverso le ...

