Basket 3×3 – La Nazionale Open Femminile ammessa ai due tornei di Qualificazione Olimpica

Fonte : sportfair

(Di venerdì 1 novembre 2019) 3×3. Laai duediper i Giochi di Tokyo 2020. A Utsunomiya (Giappone) rese note le prime otto nazionali ammesse direttamente ai Giochi e la composizione dei duediLa3×3parteciperà in base al ranking, dal 18 al 22 marzo 2020 in India, al FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament, torneo diai Giochi di Tokyo 2020, come testa di serie del Girone D. Non solo: è anche qualificata di diritto per il successivo FIBA 3×3 Universality Olympic Qualifying Tournament, secondo torneo di, che si terrà ad aprile, in date e località ancora da stabilire, qualora non riuscisse a centrare laal primo tentativo. E’ questo l’esito per l’Italia della cerimonia che si è tenuta oggi ad Utsunomiya ...

