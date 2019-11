Barcellona | 14enne violentata a turno da cinque uomini | il giudice riduce la pena perché

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Un tribunale diha assolto dal reato di stupro un ‘branco’ diaccusati di avere violentato auna, condannandoli ad unaminore per il reato di abuso sessuale, nonostante la Corte suprema avesse recentemente ribaltato una simile decisione a seguito di proteste in tutto il Paese. Per la legge spagnola, riporta la Bbc, il reato di stupro sussiste solo in presenza di uso della forza o minaccia, mentre, in questo caso, la giovane si trovava in “stato di incoscienza” indotto da alcol e droghe, e non ha dunque opposto resistenza ai suoi aguzzini. Tenuto conto anche delle proteste suscitate da una simile sentenza del 2016, è in corso una revisione della norma ma, nonostante questo, il tribunale catalano ha condannatodei sei imputati iniziali al processo a condanne tra i 10 e 12 anni di prigione, contro i 15-20 previsti ...

