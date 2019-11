Fonte : blogo

(Di venerdì 1 novembre 2019) Dopo l'esterna della scorsa settimana,Offaffronta la sua decima puntata questa sera, venerdì 1, in onda come sempre dalle 21.10 su Real Time (DTT, 31). Benedetta Parodi con i giudici Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara seguirà le gesta dei concorrenti reduci, che dovranno far fronte a una. Una serata di Ognissanti con un pizzico di brivido in più per quanti combattono ancora per il titolo di Miglior Pasticciere Amatoriale d'Offpubblicato su TVBlog.it 0116:19.

SerieTvserie : Bake Off Italia 2019, anticipazioni 1 novembre 2019: doppia eliminazione - thornsdaughter : Raga stasera Bake Off sono CARICHISSIMA - SerieTvserie : Bake Off Italia 2019, anticipazioni 1 novembre 2019: doppia eliminazione -