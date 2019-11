Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha indetto unper la selezione e la nomina deldell'per l'che tutela i rapporti con gli organismi e le amministrazioni pubbliche comunitarie, nazionali e internazionali come pure le autonomie locali e le regioni. Il mandato ha un decorso di tre anni ed è rinnovabile. Qualifiche professionali I candidati ideali devono essere in possesso di un'appropriata formazione universitaria e devono aver conseguito almeno la laurea magistrale, la laurea specialistica o il diploma di laurea. Richiesta anche una confermata preparazione professionale inerente all'innovazione tecnologica e nei settori oggetto dei servizi dell', una dettagliata esperienza maturata tramite le pubbliche amministrazioni o società private in materia di management di criteri innovativi, una certa ...

matteosalvinimi : ??“Caro prefetto, questa mattina è accaduto un fatto a mio avviso gravissimo: è stato negato a me e a un gruppo di c… - GiovanniToti : MAGGIORDOMO DI QUARTIERE: 15 SPORTELLI IN TUTTA LA REGIONE PER AIUTARE ANZIANI E FAMIGLIE Abbiamo aperto l'avviso p… - Angel64Sonia : Avviso pubblico Agenzia per l'Italia Digitale per direttore generale: scadenza 12 novembre -