Auto aziendali | la grana passa ora al Parlamento

Stangata sulle Auto aziendali - 2 mila euro di tasse in più : la lista dei modelli colpiti Manovra - ultime modifiche : Quali sono i modelli coinvolti dal provvedimento che raddoppia le tasse per le auto inquinanti e le triplica per le super inquinanti? Secondo quanto contenuto nella bozza della manovra, i limiti sono gli stessi dell’ecotassa

Manovra - Buffagni (M5s) contro tassa su Auto aziendali : “Fare di più per imprese”. E Renzi boccia anche quella su zucchero e plastica : Trovato l’accordo sulla Manovra nel governo, c’è già chi nella maggioranza protesta contro le tasse e chiede che la legge di Bilancio venga modificata in Parlamento. In prima linea naturalmente Matteo Renzi che non perde occasione per diffeRenziarsi dalla coalizione Pd-M5s e ha assicurato Italia viva “darà battaglia” in Aula contro le tasse su auto aziendali, plastica e zucchero. Ma questa volta non è solo. A esporsi oggi ...

Manovra - Stangata sulle Auto aziendali - il governo fa mezza retromarcia : Modifiche in vista dopo le polemiche innescate dalla Stangata sulle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti prevista nella bozza del disegno di bilancio per il 2020, con la relativa presa di posizione della filiera automotive e di alcune parti del governo. Il Mise ingrana la (parziale) retromarcia sulla norma che, dal prossimo primo gennaio, avrebbe triplicato limponibile tassabile, ridefinendo le percentuali degli aumenti e le ...

Auto aziendali - 2 mila euro di tasse in più La lista dei modelli colpiti dalla stangata : Le novità dell’ultima bozza del provvedimento, non ancora arrivato in Parlamento, che prevede anche una mini rivalutazione per gli assegni pensionistici tra i 1.522 e i 2.029 euro

TASSA SULLE Auto AZIENDALI/ Italia Viva "Lavoreremo duro contro questa misura" : TASSA SULLE AUTO AZIENDALI, arriva la replica di Italia Viva che attraverso Twitter fa sapere di non essere disposta ad accettare questa nuova TASSAzione

Dalle Auto aziendali al bonus facciate - novità e conferme della manovra 2020 : Molte new entry tra le misure contenute nella legge di bilancio ormai in pista di lancio. E molte le conferme, che hanno quindi resistito al confronto politico interno alla maggioranza sulle priorità. Su tutte, lo stop all'aumento dell'Iva, un obiettivo a cui sono destinati 23 dei 30 miliardi di euro della manovra. Durante il ponte di Ognissanti rush finale per definire il testo del Ddl atteso in commissione Bilancio del Senato da lunedì 4 ...

Manovra - cambia norma su Auto aziendali : imponibile al 60% - escluse elettriche e ibride. Saltano i 100 milioni per indennità ministeri : L’ultima bozza della Manovra stravolge ancora la norma sulle auto aziendali in fringe benefit: le tasse continueranno ad applicarsi sul 30% del valore dei veicoli in uso ai dipendenti per quelli a trazione elettrica e ibrida e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ad agenti e rappresentanti di commercio. Per gli altri veicoli la percentuale sale al 60% in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro: ...

Tassa su Auto aziendali in Manovra 2020/ Dal 30% al 60% : bufera Governo - ma Conte.. : Tassa su auto aziendali in Manovra 2020: bufera contro il Governo, Renzi si oppone e Conte fa, parziale, retromarcia. Dal 30% al 60% sul 'fringe benefit'

Auto aziendali - Stangata in arrivo - la rivolta delle associazioni : Una pugnalata alle spalle. quella che sentono le associazioni di categoria Automotive dopo l'annuncio della Stangata sulle Auto aziendalia uso promiscuo. Una pugnalata alle spalle, dicevamo, perché durante i recenti incontri con il gruppo di lavoro capitanato dal Ministro dello sviluppo economico, tra le fila delle associazioni era trapelato un seppur cAuto ottimismo su una ritrovata sintonia con questo importante dicastero. Soprattutto su ...

Auto aziendali - il governo riduce la stangata : tasse al 60%. Salve elettriche e ibride : Dopo una giornata di polemiche politiche e proteste del settore Automotive la precisazione del Mef: imponibile base al 60%, si sale al 100%?solo per le vetture inquinanti, resta al 30%?per elettriche e ibride

Auto aziendali - cosa cambia ora? Duemila euro in più su redditi di 28mila : Le novità dell’ultima bozza del provvedimento, non ancora arrivato in Parlamento, che prevede anche una mini rivalutazione per gli assegni pensionistici tra i 1522 e i 2029 euro

Manovra - Gualtieri : “Da misura Auto aziendali non colpite elettriche e ibride” : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Le auto elettriche e quelle ibride non saranno colpite, anzi saranno incentivate”.Così il ministro per l’Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai in merito alla misura sulle auto aziendali. “Non ero uno dei più entusiasti per questa misura, ma la misura oggi è stata descritta in modo non corretto da come è nella realtà e potrà essere ulteriormente migliorata”. La ...