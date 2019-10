Assolto Marco Carta | le sue prime parole | ' È come se mi svegliassi da un brutto sogno'

Marco Carta Assolto da furto magliette : mi sveglio da un brutto sogno : Marco Carta, accusato del furto di 6 magliette del valore totale di 1200 euro alla Rinascente di Milano, e' stato assolto per non aver commesso fatto

Marco Carta Assolto : “È finito un incubo”. Ma la Procura non ci sta e annuncia che farà ricorso : Marco Carta è stato assolto dal giudice di Milano per il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro avvenuto lo scorso 31 maggio alla Rinascente, rigettando così la richiesta formulata dal pm di Milano Nicola Rossato che aveva chiesto per lui una condanna a 8 mesi di carcere e 400 euro di multa. Il cantante ex vincitore di Amici e Sanremo è stato assolto “per non aver commesso il fatto“: i giudici hanno accolto così la richiesta ...

Marco Carta Assolto dall’accusa di furto. «E’ come se oggi mi svegliassi da un brutto sogno» : Marco Carta assolto per “non aver commesso il fatto“. Marco Carta non ha rubato. E’ questa la sentenza del giudice Stefano Caramellino, che oggi si è espresso in merito al processo che vedeva il cantante sardo accusato per il furto di sei magliette (del valore complessivo di 1200 euro) avvenuto nel famoso grande magazzino di Milano. L’incubo giudiziario, incominciato lo scorso 31 maggio, si è concluso nel migliore dei ...

Marco Carta e il furto delle magliette alla Rinascente - chiesti 8 mesi e 400 euro di multa : Assolto : Il pm Nicola Rossato ha chiesto di condannare Marco Carta a 8 mesi e 400 euro di multa. Ma il giudice Stefano Caramellino lo ha assolto "per non aver commesso il fatto". Il cantante è imputato per il furto di magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente di Milano per il quale fu arrestato il 3

Marco Carta Assolto per il furto di magliette alla Rinascente : ‘È finito un incubo’ : Marco Carta è stato assolto dal giudice di Milano per il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano. Il giudice Stefano Caramellino ha assolto il cantante “per non aver commesso il fatto”. Marco Carta assolto pienamente Nel processo abbreviato, a porte chiuse, il 31 ottobre il pm Nicola Rossato ha chiesto la condanna a 8 mesi e 400 euro di multa. La difesa del cantante, il cui ...