Ascolti tv USA giovedì 31 ottobre | male Grey’s Anatomy | crescono le comedy NBC

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 1 novembre 2019)tv USA31cala Grey’sal nuovo record negativotv USA31– Prevedibili modifiche di Halloween sul fronte degli. La decisione di ABC di andare in onda con tutte puntate originali nel giorno di Halloween non porta risultati, anzi, tutte le sue serie calano rispetto alla scorsa settimana. Grey’s, pur restano la serie più vista della serata, tocca il record negativo con 5,7 milioni e 1.1 di rating 18-49 anni; a seguire perde due decimi anche A Million Little Thing a 4,1 milioni e 0.7 di rating stabile, ma pur sempre bassa, a 0.4 e 2,2 milioni How To Get Away With Murder. Chi invece sfrutta l’assenza delleCBS in replica è NBC: Perfect Harmony a 0.5 e 2,5 milioni, The Good Place a 0.7 di rating e 2,3 milioni, Will & Grace con 2,6 milioni e 0.6 e Law & Order: SVU a 3,9 milioni e 0.7 ...

badtasteit : #AscoltiUSA - 29/10/19: crescono i telespettatori di #TheFlash, vince la serata una replica di #NCIS… - LadyFalenaIvana : @gavzzelle ah okey ora ha un po' più senso,quindi in pratica il tweet chiede a quelli dell'Europa di usufruire di q… - SaraAFCarr : RT @Lucia41194788: @SaraAFCarr @gustinicchi Comunque fa più ascolti che le scemenze falso liberali un po’ come in USA in questi periodi -