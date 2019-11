Antisemitismo | Segre non ci si può astenere dalla lotta al razzismo

Commissione contro Antisemitismo - Segre : “Le astensioni? Non capisco i distinguo sull’odio”. Tajani : “Noi schierati per Israele” : “Il mio sentimento di fronte alle astensioni? Stupore, un profondo senso di stupefazione. Come difficilmente ci si può stupire alla mia veneranda età“. Così la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, racconta a Repubblica la propria reazione davanti alla scelta di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di astenersi sull’istituzione della Commissione contro l’odio e la discriminazione razziale che porta ...

Commissione Segre contro Antisemitismo - Vaticano : “Preoccupati per l’astensione del centrodestra”. Anpi : “Legittimano il razzismo” : La decisione del centrodestra di astenersi sulla Commissione contro odio, razzismo e antisemitismo “preoccupa” il Vaticano, ma anche la comunità ebraica di Roma e l’Anpi. Proprio l’associazione nazionale partigiani “condanna l’atteggiamento” che definisce “grave” e “fortemente irresponsabile” in quanto “interpretabile come atto di legittimazione dei fenomeni che la ...

