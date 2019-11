Alle 21 | 15 in diretta con la campagna di Call of Duty | Modern Warfare

LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 2-6 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il canadese domina il veterano francese! Berrettini vola Alle Finals! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.45 Denis Shapovalov batte Gael Monfils 6-2 6-2 in un’ora esatta e giunge in semifinale a Parigi-Bercy: si tratta della quarta in un 1000, dopo quelle in Canada, a Madrid e Miami quest’anno. Un match senza storia, in cui il canadese ha dominato il francese, mai in partita: il pubblico resta deluso dalla prestazione del suo ...

18:12 L'Eurosole Forum è gremito, vedere quattro tifoserie diverse all'interno di un unico palazzetto è uno spettacolo sensazionale. 18:09 E' iniziato il riscaldamento a rete, dieci minuti e si parte con tanta voglia di grande volley. 18:06 Importanti saranno anche i centrali, i due registi non dovranno affidarsi solo alla palla alta, il gioco al centro è importante per ...

Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la finalissima. Una Nuova Zelanda dominante si impone per 40-17 su un Galles più che discreto nel primo tempo. Terza piazza per gli All Blacks in questa manifestazione iridata. 80′ Finisce qui la partita. 79′ Ultima opportunità per il Galles. 76′ Brodie Retallick premiato Man of the Match. 75′ Tutto perfetto: mischia ...

52′ Dragoni che sembrano non avere più la forza per uscirne. 49′ Galles che prova ad uscirne. 47′ Nuova Zelanda che era andata in meta, ma c'è l'in avanti di Ioane. 45′ Punizione per risalire il campo per gli All Blacks. 44′ Primi cambi per il Galles. 43′ Mo'unga non sbaglia la trasformazione: 35-10 All Blacks. 42′ ANCORA meta! Nuova ...

Alle 14 : 15 in diretta con Death Stranding : le vostre domande e le nostre riflessioni sull'opera di Kojima : In attesa che l'8 novembre porti nelle mani di tutti gli appassionati possessori di PS4 l'ultima opera di Hideo Kojima, le recensioni di Death Stranding sono già online e quale miglior occasione per organizzare una live in cui discutere di questo peculiare progetto?Per l'occasione abbiamo riunito i nostri redattori che hanno già toccato con mano il gioco: Lara "Phenrir Mailoki" Arlotta, che si è occupata della nostra recensione e Lorenzo ...

27′ Perfetto Rhys Patchell: 14-10, il Galles torna sotto break. 26′ C'è calcio per il Galles, si va per i pali e per accorciare le distanze. 25′ Dragoni che continuano a spingere a caccia del pari. 23′ Gallesi che attaccano! Ci provano ad andare oltre con il vantaggio, ma bisognerà tornare sul calcio precedente. 22′ Retallick questa volta perde l'ovale ...

17′ Tantissime fasi offensive, senza guadagnare metri per i gallesi. 15′ Si salvano gli All Blacks con una difesa disperata: Dragoni che spingono dopo una touche a 5 metri. Ora ce ne sarà un'altra. 13′ Tutto facile per la trasformazione: 14-0. 12′ Spettacolare la giocata ad incrociare tra Smith e Beauden Barrett: arriva la seconda meta degli All Blacks!

La presentazione del match 10.00 È il momento dell'Haka. 9.59 Le due formazioni: Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Ben Smith, 13 Ryan Crotty, 12 Sonny Bill Williams, 11 Rieko Ioane, 10 Richie Mo'unga, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Sam Cane, 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Dane Coles, 1 Joe Moody A disposizione: 16 Liam Coltman, 17 Atu ...

8.05: VIA alle FP2! 45' importanti per testare le moto 8.04: Danilo Petrucci continua a faticare con la Ducati ufficiale: il pilota ternano è 12° al termine della prima sessione di prove a Sepang 8.03: Un Marquez che, nelle FP1, per la prima volta non ha impressionato particolarmente. Una chance per gli altri? Loading… Loading… 8.02: Lorenzo, al ...

Matteo Berrettini si qualifica alle ATP Finals se… Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Gael Monfils e Denis Shapovalov, match valido per i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi, non prima delle ore 19.30 ci sarà la sfida che opporrà il francese al canadese. Oggi si completa il quadro dei qualificati alle ATP Finals: per ...

La presentazione del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale per il terzo e quarto posto ai Mondiali di rugby 2019. È il match tra le grandi deluse di questa Coppa del Mondo, forse le due compagini che, sulla carta, apparivano favorite alla vigilia: alle 10 si sfidano Nuova Zelanda e Galles. Gli All Blacks vogliono dimenticare la tremenda delusione dell'uscita in ...

Diretta Nuova Zelanda GAlles/ Streaming video Rai : finale 3° posto Mondiali rugby : Diretta Nuova Zelanda Galles Streaming video Rai: orario e risultato live della finale 3° posto dei Mondiali rugby 2019 che si gioca a Tokyo.

Grazie per averci seguito e un saluto dalla redazione di OA Sport E FINISCE QUI! 4-6 6-4 6-1 per il francese Monfils che vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Albot a un passo dall'impresa poi, nel terzo set, non c'è stata partita. Il transalpino se la vedrà dunque contro Shapovalov e si giocherà non soltanto l'accesso alle semifinali, ma anche alle ATP ...

15-40 DUE palle break! Dritto d'incontro e ora Monfils con le spalle al muro 15-30 Grande difesa di Albot in questo caso e strappa il dritto incrociato Monfils 15-15 Arriva l'11° ace a salvarsi ancora una volta 0-15 Passante di Albot, fortunato anche con il nastro a rete 3-3 nel secondo set, risposta in rete per il transalpino che andrà a servire. Permane l'equilibrio 40-0 ...