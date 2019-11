Algeria | nove mesi di proteste di piazza per chiedere una “transizione democratica”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Non solo Libano, Iraq e Cile. A poco più di 200 chilometri dall’Italia, sull’altra sponda del Mediterraneo, non si fermano lein. Anche questo venerdì, come ormai da, migliaia di giovani, donne e uomini hanno sfilato pacificamente per le strade della capitale Algeri e di tante altre città del paese. Gli slogan non sono cambiati: esigono la cacciata definitiva di quel che resta del “regime”, la “fine del sistema”, ma soprattutto una reale transizione democratica. “Sentiamo di esser stati dimenticati dalla comunità internazionale. Eppure siamo stati i primi a scendere in. Siamo nel cuore del Mediterraneo, il futuro del nostro Paese può avere conseguenze dirette sull’Europa”, ricorda a Ilfattoquotidiano.it Said Salhi, militante della prima ora e vice presidente della Lega algerina per la difesa dei diritti umani (Laddh). ...

