17 anni fa il terremoto in Molise e il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia

Non lascia il container dove vive dal terremoto del ’97 : Nonna Albertina indagata a 90 anni : Classe 1929, Albertina Menichelli vive nella sua casa di latta dal terremoto che colpì l'Umbria del '97: ora è indagata per non aver ottemperato all'ordinanza di sgombero del comune di Valtopina che le impone di trasferirsi. Peccato che la sua "nuova" abitazione non è ancora neanche agibile...Continua a leggere

Albania - scossa di terremoto vicino Korca : ci sono danni ad edifici - gente in strada : Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Albania, precisamente nei pressi della città di Korca, tre chilometri a nord-est del villaggio di Devis Miras. Secondo quanto riferisce l'istituto sismologico albanese, la scossa ha avuto una magnitudo pari a 5.2 sulla scala Richter. Al momento non ci sono notizie di persone rimaste ferite o di vittime, ma a quanto pare il terremoto ha provocato alcuni danni agli edifici e la ...

Terremoto in Albania - scossa di magnitudo 5.2 : danni e gente in strada : Secondo l'Istituto sismologico albanese, l'epicentro del Terremoto è stato localizzato vicino alla città di Korca, nell'Albania centro-meridionale, non lontano dai confini con Grecia e Macedonia. Centinaia di persone si sarebbero riversate in strada impaurite ma al momento, secondo i media locali, fortunatamente si registrano solo danni materiali.Continua a leggere

Terremoto magnitudo 6.5 nelle Filippine : panico sull’isola di Mindanao - gravi danni e crolli : Un forte Terremoto magnitudo 6.5 si è verificato nelle Filippine: secondo le rilevazioni dell’Istituto geofisico statunitense USGS, la scossa è avvenuta alle ore 01:11 UTC ad una profondità di 10 km, con epicentro a 1 km sud da Kisante. L’evento ha generato il panico e migliaia di persone si sono riversate nelle strade. danni gravi sono stati riportati in numerosi edifici. Al momento i media locali non riportano vittime. Il sisma è ...

Terremoto del centro Italia : 3 anni fa il piu' forte sisma dal 1980 : Sono passati tre anni dall'ultimo più potente Terremoto avvenuto sul territorio Italiano, l'evento "madre" dell'estrema sequenza sismica che ha colpito l'Appennino centrale tra 2016 e 2017. Dopo la...

Terremoto oggi M 6.5 nelle Filippine/ Ingv ultime scosse : danni e feriti a Mindanao : Terremoto oggi M 6.5 nelle Filippine, Ingv ultime scosse: sisma importante sull'isola di Mindanao, vi sono danni e feriti

Terremoto nelle Filippine - scossa di magnitudo 6.5 scuote l’Isola : 2 morti e numerosi danni : Una scossa di magnitudo 6.5 è stata registrata sull'isola di Mindanao, a Sud di Manila, nelle Filippine quando in Italia erano le 2 di questa notte. Tanti i danni strutturali agli edifici e due i morti: si tratta di uno studente di 15 anni e di un uomo di 66 anni, dopo che ha riportato ferite alla testa. Crollata una scuola ed evacuati gli studenti.Continua a leggere

Filippine : potente scossa di terremoto su Mindanao - danni - vittime e feriti : Una forte scossa di terremoto ha colpito l'isola di Mindanao, situata sulle Filippine nord-orientali e tra le aree più importanti del Paese. L'evento sismico è avvenuto oggi 29 ottobre 2019,...

Sisma - Coldiretti - allevatori e agricoltori abruzzesi a Roma a 3 anni dal terremoto Centro Italia : L'Aquila - Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che, anche dall’Abruzzo, questa mattina hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire In piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al Sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle ...

Terremoto del 26 ottobre 2016 : tre anni fa la notte della polvere e della paura : Il 26 ottobre del 2016 un Terremoto di magnitudo 5.9 ha devastato decine di città e borghi dell'Appennino Maceratese, nelle Marche, decuplicando il "cratere" sismico aperto con le scosse del 24 agosto ad Amatrice, Arquata del Tronto e Accumuli. Tra le città ferite il 26 ottobre c'è anche Camerino, e questo è un ricordo di quella notte che ha stravolto la vita a decine di migliaia di persone.Continua a leggere

Terremoto Centro Italia : centinaia di agricoltori in piazza a Roma a 3 anni dalle scosse del 2016 : Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire in piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle regioni del Centro Italia. Una occasione per aiutare la lenta ripresa ...

La terra non trema : il coraggio dei contadini : a tre anni dal terremoto agricoltori ed allevatori in piazza : Domani, sabato 26 ottobre 2019, a tre anni dalle scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia gli agricoltori, gli allevatori ed i pastori delle aree terremotate di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo lasciano le campagne per raggiungere la Capitale con i propri prodotti. L’iniziativa “La terra non trema: il coraggio dei contadini” è della Coldiretti che ha voluto dedicare alla solidarietà la ricorrenza del 75esimo anno dalla propria ...

Terremoto 4.4 in provincia di Cosenza. Gente in strada - al momento niente danni : Una forte scossa di Terremoto è stata sentita questa mattina, alle 6.31, in Calabria. Secondo le stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia le scosse di magnitudo 4.4, Richter, circa il sesto-settimo della scala Mercalli, sono state avvertite nella città di Cosenza e nei centri della fascia costiera tirrenica, nonchè nel Catanzarese. Il sisma è stato avvertito a 11 chilometri di profondità. Molta Gente , evidenzia Giovanni ...