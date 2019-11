10 errori da non fare in camera da letto

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 1 novembre 2019) No alla routineSe lui si dimentica i calzini...FingereAspettare che sia lui ala prima mossaDimenticare cose accidentalmenteSpegnere la luceNon essere femminileAttenzione al profumoGuardare il cellulareIl sesso riporta indietro il fidanzatoDopo anni di convivenza o al contrario durante i primi appuntamenti è facile cadere in comportamenti che, come dire, lasciano un po’ a desiderare. Soprattutto se vuoi che la relazione duri a lungo. Non intestarditi con il volere il buio totale inda, agli uomini piace guardare la persona che hanno davanti, quindi concedigli almeno una candela o una luce diffusa, non ammazzare la sua autostima facendogli notare che ha dimenticato di togliersi i calzini, dopo tutto lo ha fatto solo perché non ha saputo resisterti! Anon è tutto concesso. È vero che ci sono delle statiche che dimostrano che gli uomini quando fanno sesso non si ...

CarloCalenda : In ER i 5S devono essere lasciati al loro destino. @sbonaccini è un buon Presidente, e siamo pronti ad aiutarlo, ma… - sechesi : La nota dolente: Koulibaly. Letture sbagliate, errori di posizionamento, movimenti asincroni, come se difendesse da… - AntoVitiello : La stagione del #Milan non svolta e continua ad andar male anche con #Pioli. Troppi errori, troppi. Pesanti e deter… -