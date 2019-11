1° novembre | che festa è

Maratona Chernobyl su Sky Atlantic il 1° novembre - un’occasione per recuperare la serie capolavoro : Chi avesse perso la serie evento dell'anno, può recuperare con una Maratona venerdì 1 novembre, quando andrà in onda l'intera miniserie Chernobyl su Sky Atlantic, a partire dalle 15.30 per l'intero pomeriggio. Un'occasione per rivedere il capolavoro di Craig Mazin, una produzione Sky Original e HBO, o per scoprirla se ancora non apprezzata: in quest'ultimo caso, vale decisamente la pena colmare il gap, visto che questa miniserie in 5 episodi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 novembre : Gli strani giudici che possono salvare i vitalizi : l’inchiesta – La banda di B. vitalizi, Palma finge di ritirare il ricorso e spera negli “amici” Emersi i suoi rapporti coi giudici della Commissione del Senato, il capo di gabinetto di Casellati fa un passo di lato: ma se la sentenza sarà contro i tagli, vincerà pure lui di Ilaria Proietti Abolire i 5Stelle di Marco Travaglio Interpretando un sentimento largamente diffuso nei partiti, nei giornaloni, nei grandi gruppi e nelle case ...

Previsioni astrologiche - classifica 2 novembre : Toro acuto - Scorpione pungente : Sabato 2 novembre 2019 troviamo la Luna, Saturno e Plutone transitare nell'orbita del Capricorno mentre il Sole, Venere e Mercurio stazioneranno in Scorpione. Marte permarrà in Bilancia come Giove in Sagittario ed Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Nettuno e rimarrà nel segno dei Pesci. Favorevole l'oroscopo per Leone e Capricorno, meno conciliante per Ariete e Scorpione. Sul podio 1° ...

Previsioni astrologiche 2 novembre : finanze a gonfie vele per Leone e Sagittario : Nelle Previsioni astrologiche di sabato 2 novembre troveremo la Luna, Plutone e Saturno stazionare in Capricorno, mentre Mercurio, Venere e il Sole saranno in Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Giove nel Sagittario e Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nella quinta casa del Cancro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per Leone e Sagittario, meno concilianti, invece, per Ariete e ...

Previsioni astrologiche weekend 2-3 novembre : finanze 'flop' per Acquario - Toro distratto : Durante il weekend del 2 e 3 novembre 2019 troviamo la Luna viaggiare dal Capricorno, dove stazionano Saturno e Plutone, al segno dell'Acquario mentre Mercurio, il Sole e Venere rimarranno sui gradi dello Scorpione. Marte transiterà in Bilancia, mentre Giove sarà sull'orbita del Sagittario. Infine, Urano stazionerà nel Toro, nel frattempo Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare permarrà in Cancro. Previsioni del fine settimana ...

A Modena la Coppa del Mondo di Snowboard : il 2 novembre anche in onda su Eurosport : Da oltre un quarto di secolo a Modena la stagione invernale si assaggia in anticipo grazie a Skipass, Salone del turismo e degli sport invernali, in programma da oggi, giovedì 31 ottobre, a domenica 3 novembre, come sempre presso il quartiere fieristico della città emiliana. Quattro giorni tutti dedicati al pianeta montagna con tante proposte per i visitatori che potranno districarsi tra le offerte turistiche invernali delle più importanti ...

Previsioni astrologiche - classifica 1° novembre : cambi di rotta professionali per Acquario : Venerdì 1° novembre 2019 troveremo la Luna, Plutone e Saturno in Capricorno mentre il Sole, Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Giove permarrà in Sagittario come Marte in Bilancia ed Urano che proseguirà il suo moto in Toro. Infine Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare continuerà il suo transito in Cancro. Di seguito le Previsioni astrali del 1° novembre per i 12 segni zodiacali. Sul podio 1° posto Capricorno: stacanovisti. Oggi i ...

Previsioni astrologiche 1° novembre : Capricorno stacanovista - Bilancia distratta : Venerdì 1° novembre 2019 troveremo la Luna, Saturno e Plutone nel segno del Capricorno mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno in Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Giove sui gradi del Sagittario ed Urano in Toro. Infine Nettuno permarrà in Pesci ed il Nodo Lunare sarà sulla quinta casa del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche del 1° novembre per i 12 segni zodiacali. Stress per il Cancro Ariete: umore ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre 2019 – Ricette e rubriche. : Ottava settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 28 ...

Twitter : “Da novembre blocchiamo tutte le inserzioni pubblicitarie politiche a livello globale” : “Abbiamo preso la decisione di bloccare tutte le inserzioni pubblicitarie politiche a livello globale”. Twitter annuncia tramite l’account del suo amministratore delegato Jack Dorsey una decisione storica e in controtendenza rispetto a Facebook, che ha recentemente precisato di non volere intervenire su questo aspetto, anche se ha a che fare con la diffusione di fake news. La scelta del sito di microblogging, che sarà attiva da ...

2 novembre : Venezia - apre il ponte galleggiante per cimitero S.Michele : Venezia, 30 ott. (Adnkronos) - Verrà inaugurato domani, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del patriarca di Venezia Francesco Moraglia e delle massime autorità cittadine, il ponte galleggiante che in occasione delle festività dei Santi e dei defunti unirà Fondamente Nove al cimiter

In Cile non si terranno due importanti conferenze internazionali che erano in programma per novembre e dicembre - a causa delle proteste : Il presidente Cileno Sebastián Piñera ha annunciato mercoledì la cancellazione di due importanti conferenze internazionali che avrebbero dovuto tenersi in Cile tra novembre e dicembre: una riunione della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica, organizzazione che promuove la cooperazione economica e il libero scambio

Una vita - trame dal 3 al 9 novembre : la Escolano scopre che sua madre l'ha ingannata : Una vita, la famosa soap opera spagnola, darà ancora grande spazio alla storyline che vede protagonista Casilda nei prossimi episodi. Le trame relative alle puntate in onda dal 3 al 9 novembre, rivelano che la giovane scoprirà di non essere affatto la figlia di Maximiliano Hidalgo. Intanto, Samuel accuserà Padre Telmo di aver fatto violenza su Lucia mentre Servante avrà una ricaduta della sua malattia e le sue condizioni di salute appariranno ...

